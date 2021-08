La SEPI urge a las empresas a pedir el rescate en 6 días para evitar el colapso

A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se le agota el tiempo. La treintena de compañías a la espera de que se resuelva su solicitud se suman a las empresas que aún tantean a la SEPI sin decidirse a presentar formalmente su petición. El holding ha empezado a alertar a las indecisas. La sociedad que preside Belén Gualda, que ha decidido que las peticiones se tramiten por orden de llegada, mira al próximo 31 de diciembre, cuando vence el fondo de solvencia, y ya urge a las posibles candidatas a que envíen la documentación correspondiente a la primera fase de la solicitud antes del 15 de agosto. De lo contrario, temen que sus equipos colapsen a final de año.

La urgencia es meramente logística. Los equipos de la empresa pública no llegarán a tiempo a valorar aquellas solicitudes que no entren en el canal autorizado en menos de una semana. Este es el mensaje que, de forma extraoficial, están trasladando desde la institución a las compañías en duda, según varias fuentes próximas a SEPI consultadas por La Información. No es la primera vez que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda necesita una moratoria. La primera prórroga del fondo de rescate de 10.000 millones se aprobó en octubre de 2020 y daba de plazo hasta septiembre de 2021. La segunda extendió el calendario hasta agotar el año en curso.

Todo hace indicar que el Gobierno volverá a prolongar la vigencia del fondo de auxilio financiero pero, ante la duda, el holding ha decidido cubrirse las espaldas y ha empezado a meter prisa a las compañías que rondan su puerta. La cuestión no atañe solo al Ejecutivo. En ocasiones anteriores, la decisión vino precedida del apoyo expreso de la Unión Europea a extender el marco temporal del fondo en el contexto de un recrudecimiento de la crisis del coronavirus. Aún cuando el Gobierno optara por conceder más margen a este balón de oxígeno en los próximos meses, la última palabra podría volver a estar en manos de Bruselas.

La hibernación del consejo gestor del hólding público ha acarreado dos consecuencias que han agravado la situación de las compañías golpeadas por la crisis sanitaria. En primer lugar, la debilidad financiera que aquejaba a las solicitantes en el momento de presentar su solicitud se ha agudizado tras meses sin noticias de la ayuda pública, dejando a muchas de las candidatas al borde de la quiebra, según han transmitido fuentes empresariales en conversaciones con este medio.

A esto hay que sumar la incertidumbre provocada por el silencio de la SEPI. El real decreto ley donde quedó detallado el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, indicaba que "transcurrido el plazo máximo para resolver las peticiones sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada". El hecho de que el organismo haya aprobado algunos de los rescates cuando ya habían vencido los seis meses de margen que dispuso la ley, tiene en vilo a las compañías que llamaron a la puerta de la SEPI hace ya más de medio año y que aún no han obtenido respuesta.

Los funcionarios de SEPI ha acelerado para tramitar decenas de rescates pendientes, pero el Consejo del holding ha devuelto cada uno de los informes elaborados por sus propios técnicos

El consejo gestor del holding estatal dio muestras de pisar el acelerador a finales de junio, cuando envió un nuevo calendario a sus funcionarios, como informó este diario. La nueva hoja de ruta aspiraba a tramitar la mayoría de los rescates pendientes en un mes. El plan era que, una vez recibidos los informes de los equipos internos y externos de la SEPI, el Consejo debía tomar una decisión definitiva sobre cinco rescates en cada una de sus reuniones de los martes.

Las fuentes consultadas aseguran que a niveles inferiores se trabajó a este ritmo pero que, tras cada encuentro del consejo, los informes eran devueltos con notas destinadas a salvaguardar a la empresa pública de cualquier posible duda sobre su proceder en la gestión del fondo. Finalmente, la única novedad al cierre de julio fue el visto bueno al rescate de 112,8 millones para Tubos Reunidos. En total, la sociedad solo ha dado luz verde a cinco rescates en un año. El resto de candidatas no han recibido respuesta.

Hace solo unas semanas que la SEPI ha empezado a desperezarse después de un prolongado letargo. Muestra de ello es la reactivación de los procesos de selección por parte del organismo de nuevos asesores que desatasquen los expedientes que quedaron en cuarentena tras el 'caso Plus Ultra'. Es el caso de Grupo Juliá, la empresa de autobuses Juliá, que hace cinco meses solicitó una inyección de 37 millones de euros. También de Ferroatlántica (Grupo Villar Mir) que ha pedido 40 millones. Ambos casos se encuentran en manos de los asesores financieros y legales que el holding público contrató, hace solo unas semanas, para validar sus peticiones, como adelantó este medio.