"Queremos para el Sevilla un modelo como el de los Golden State Warriors"

Con más de 4.000 millones de dólares bajo gestión en 45 empresas de todo el mundo, 777 Partners es una compañía de inversión estadounidense con presencia en el sector financiero y de seguros, en el transporte aéreo, en los medios y el entretenimiento, pero también en el deporte. En España, la firma tiene una participación del 12% en el Sevilla Fútbol Club a través de la sociedad 'Sevillistas Unidos 2020', cuyo responsable es Andrés Blázquez que, inicialmente, entró en el club como accionista a título personal y que en 2018 se unió a la compañía estadounidense con el objetivo de profesionalizarlo, hacerlo crecer y equipararlo a otros 'grandes' de La Liga desde el punto de vista deportivo y desde el económico.

La compañía norteamericana, que posee un equipo de baloncesto en Inglaterra y tiene los derechos a nivel internacional de las ligas brasileña y argentina, se plantea su presencia en el club sevillano como "una inversión a largo plazo". Es una idea en la que Blázque hace hincapié a lo largo de su charla vía telemática con 'La Información', a la vez en que recuerda que para que un club de fútbol "sea un activo que genere ingresos recurrentes de manera fiable necesita inversiones".

Se trata de transformarlo para que dependa menos de los ingresos no recurrentes (de los resultados en las competiciones) y se base en un modelo de negocio más estable, que es lo que han hecho la gran mayoría de los clubes donde ha habido inversores extranjeros en la Premier League inglesa o en las ligas americanas. "Esa transformación todavía no ha tocado al fútbol español en todos los equipos, en algunos sí, y por eso buscamos que esa transformación venga de nuestra mano en el caso del Sevilla", sostiene.

Reconoce que la mayor dificultad que afrontan es poder implantar su plan en el Sevilla debido a la guerra accionarial que sacude al club. "Hemos tenido una serie de reveses legales, que estamos ahora lidiando con ellos, y ese es el mayor problema". Blázquez asegura que los profesionales del Sevilla "están deseando" que se produzcan esos cambios. Ven lo que han hecho el Real Madrid, el Barça, y el Atlético de Madrid y "les gustaría sentirse orgullosos de tener un modelo de negocio que se asemeje más al del Arsenal, incluso al de los Golden State Warriors" en la NBA, que en su momento no había conseguido grandes hitos, "como fue nuestro caso hasta que llegó José María del Nido y transformó el equipo", defiende.

Diversificación de ingresos y más innovación

El equipo de la Conferencia Oeste (que ha alcanzado tres títulos de la NBA desde 2015 y ha jugado cinco finales) es un ejemplo a seguir. En su capital entraron un grupo de inversores de Silicon Valley -con Joe Lacob, un millonario que había hecho carrera con inversiones de capital riesgo, y Peter Guber, productor de cine, al frente- y lo transformaron . "Han ganado la NBA tres veces, han conseguido que Golden State Warriors sea una marca, que antes no lo era. De hecho, es el séptimo equipo más innovador actualmente en deporte. El número uno es el Manchester City... y en el séptimo te imaginarías a los Lakers, a los Celtics... pero no, tienes un equipo que era prácticamente un equipo de provincias para el nivel que ofrecía, y sin embargo se ha convertido en un pilar de la innovación y del bien hacer. A eso aspiramos, a esa diversificación de ingresos y a ser un equipo verdaderamente innovador", sentencia.

En la actualidad, los ingresos del club dependen mucho de las competiciones. "El año pasado ganamos la Europa League y eso nos salvó porque pasamos de haber podido perder dinero a tener un pequeño beneficio", explica el también consejero sevillista. En 2019 la dependencia de las competiciones fue el 18%, en el 2020 del 25% y este año rondaría el 40%. El problema es que "no siempre vas a llegar a pasar la fase de grupos, no siempre te vas a clasificar para la Champions (...) No podemos ser un negocio que depende solo del ‘perfomance’ deportivo porque no es real".

Asegura que es la aspiración de 777 Partners en el equipo: tener un proyecto deportivo y comercial sólido que, independientemente de que un año se clasifiquen para la Champions o no, permita al club contar con un colchón financiero de ingresos para no tener problemas. "Tenemos que tener ese colchón que siempre nos permita estabilidad, que es lo clave para esta nueva forma de ver el fútbol y las competiciones deportivas".

"La NFL estadounidense es un espejo en el que La Liga debería mirarse para elevar sus ingresos"

Desde su punto de vista ése es el futuro del deporte profesional en general. Un buen espejo en el que mirarse sería la competición más rica del mundo, la National Footbal League (NFL) estadounidense. De manera independiente, es la liga que más ingresos genera en el mundo, con un total de 13.000 millones de dólares (10.723 millones de euros) en la temporada 2019. "La combinación de todas las ligas europeas sí genera más que la NFL, pero una sola competición que tiene pocos equipos es la que más genera en el mundo. Es brutal. Ese es nuestro espejo, buscar cómo lo hace la NFL", apunta.

Fútbol tras la Covid y fiscalidad de los 'cracks'

El deporte rey también se está viendo afectado de forma muy negativa por la pandemia. La losa de la deuda que acarrean algunos equipos tardará en amortizarse. "Creo que se va a crear una diferencia mayor entre clubes, entre más ricos y más pobres", sostiene Andrés Blázquez y teme que regresar a la situación previa a la Covid puede llevar entre cinco y siete años. Mientras, advierte de que en España se está produciendo un éxodo de talento a causa de la fiscalidad menos favorable para los jugadores que en otros países.

"En España se está produciendo un éxodo de talento en el fútbol por la fiscalidad"

"El año que viene estaremos sin Messi, ya estamos sin Cristiano, es decir, los dos jugadores más emblemáticos del panorama actual, que son los que generan más seguidores, más ingresos... Los hemos perdido. Uno ya y otro dentro de poco. No podemos permitirnos quedarnos en la tercera liga de talento: la Premiere, Italia y nosotros"... Según cálculos del sector, la actividad en torno al fútbol aporta entre un 1,4 y un 1,5% al PIB. Además, cada jugador genera entre diez o quince empleos directos en un equipo y luego otro múltiplo de 10, 15 o incluso 20 indirectos entre el club, la restauración, la hostelería, el turismo... Por ello considera que una fiscalidad más favorable podría tomarse como un incentivo que repercutiría positivamente en la economía española en general.

Otro asunto sobre el que considera que habría que reflexionar es el que tiene que ver con el modelo de retransmisión del fútbol en televisión, y con las redes sociales y la tecnología, sobre todo porque se está perdiendo al espectador joven en los estadios -pero también fuera de ellos- ante la fuerte competencia que hay en entretenimiento. Por ello apuesta por explorar nuevos formatos audiovisuales y de venta de los derechos. Podría hacerse de manera centralizada por la propia Liga o por parte de cada equipo. "Asociarnos a una tecnológica, incluso hacer una alianza con TikTok, con Instagram, para hacer algo diferencial", apunta.

En busca de nuevas oportunidades de negocio en Europa

El socio de operaciones para Europa de 777 Partners considera que va a haber oportunidades de inversión en negocios excelentes que han sufrido por la Covid, pero también en el resto de Europa. "Estamos mirando inversiones en el sector hotelero en un segmento muy particular, un nicho de negocio que conocemos bien y que nos interesa, y estamos mirando temas en electricidad, en renovables, y mirando cualquier oportunidad que surja". Además están estudiando la compra de una competición deportiva, de una liga en particular, y podrían contemplar invertir en alguna más por su enorme potencial comercial. "Ésta en particular puede ser el embrión de algo muy interesante", afirma, sin querer dar más detalles.

En el caso del sector hotelero, Blázquez explica que están detrás de una operadora pequeña, una empresa familiar que está extremadamente bien gestionada y con la que tienen relación personal desde hace tiempo. "Tiene un modelo que está basado en un servicio de alto nivel ofrecido low cost", explica. También buscan nuevos negocios en el sector de las residencias, más complicado porque hay mucha competencia, pero con nichos donde podrían entrar con ese mismo operador.