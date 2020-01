Sevilla se plantea dimitir en REE ante la falta de entendimiento con Teresa Ribera

El presidente de Red Eléctrica de España (REE) y exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tiene previsto presentar este lunes su dimisión ante el Consejo de la empresa, a la vista de que es imposible que logre un entendimiento con la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no está de acuerdo con sus planes para la compañía. La dimisión de Sevilla, adelantada por El País y confirmada por este periódico, se produce en un momento clave, con el proceso de transición energética abierto. REE está participada en un 20% por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero su estrategia actual choca directamente con las decisiones del ministerio de Ribera.

La salida del exministro Sevilla de la presidencia de REE, tras un año y medio de mandato, abre un flanco muy delicado para el Ministerio de Transición Ecológica. La empresa tiene un papel clave para que lleguen a buen fin los planes del Gobierno. De REE depende, entre otras cosas, la integración de las energías renovables a la red, con la gestión de las conexiones de acceso. España ha presentado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) con el objetivo de alcanzar el 42% de renovables respecto al consumo total de energía en 2030. Y en ese proceso, el papel de REE es fundamental.

Fuentes del Gobierno aseguran que Sevilla no ha acabado de asumir que el proceso de transición energética diseñado exige una coincidencia absoluta entre el ministerio encargado del área de energía, es decir, Ribera y el operador del sistema eléctrico. Sevilla, admiten las fuentes consultadas, no se ha sentido cómodo en el proceso. Las mismas fuentes precisan que la interlocución de Sevilla no han sido directamente con la ministra Ribera, sino con la secretaría de Estado de Energía.

La dimisión de Sevilla ha sorprendido al consejo de la compañía, que tenía previsto reunirse esta semana. La compañía está todavía en proceso de ajuste para digerir las operaciones llevadas a cabo en los últimos meses y, en especial, la compra de la compañía de satélites Hispasat y la adquisición, el pasado noviembre, junto a la colombiana Grupo Energía Bogotá, de la compañía brasileña Argo Energía, dedicada a la gestión de redes de transporte de alta tensión.