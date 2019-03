Sevilla se reivindica en REE: la compra de Hispasat no fue inducida y será rentable 

El presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, ha reivindicado la gran operación realizada por la empresa durante su mandato en estos pocos meses desde que el Gobierno del PSOE llegó al poder y ha especificado que Moncloa no impuso a la compañía la compra del operador de satélites Hispasat, que ha asegurado se ha adquirido a un buen precio y en manos de REE va a valer más de lo que ha costado.

Sevilla, en respuesta a preguntas de los accionistas durante la junta general de la compañía, ha afirmado que la compra a Abertis de Hispasat, que ha costado 949 millones de euros, no ha sido una imposición del Gobierno, pero éste sí que tenía que estar de acuerdo para que fructificara la operación. Ha añadido que ha sido mejor ser prudente, pues empeñarse en iniciar una negociación para comprar una empresa como Hispasat, sin garantías de que el Gobierno no la iba a vetar, como ocurrió en el pasado con el anterior Ejecutivo, no hubiera tenido sentido.

Ha explicado que a REE le viene "muy bien" Hispasat como empresa y "no nos ha obligado nadie a comprarlo". Además, ha manifestado que cree que REE ha pagado un "buen precio" y les ha garantizado a los accionistas que no tiene la impresión de que el vendedor crea que ha obtenido un sobreprecio por el operador de satélites, en el que tras la operación REE tiene un 89,68%, informa Efe.

Ha añadido que el precio que se ha pagado "está muy ajustado a lo que vale hoy Hispasat" y ha afirmado que "es una buena compra que en manos de Red Eléctrica va a valer más de lo que nos ha costado", pues REE la va a integrar en sus servicios de telecomunicaciones. Además, ha indicado que el amplio abanico de presencia que tiene Hispasat en América Latina va a ayudar en la apuesta por la internacionalización que ha hecho REE en su plan estratégico 2018-2002.

Según el presidente de REE, "es razonablemente demostrable" que no ha habido ni prima ni sobreprecio en la operación. Respecto a la reacción de los mercados y la repercusión para la acción que ha tenido la compra, Sevilla ha indicado que si se analiza cualquier compra, al principio en los mercados hay prevención y eso se refleja en la acción, que se recupera posteriormente cuando se ve que el impacto sobre la acción y el dividendo es positivo.

"La compra de Hispasat es un buen negocio para Red Eléctrica", ha afirmado Sevilla, que ha dicho que la compañía está diversificando los negocios para ganar más y "ese va a ser el resultado" de la compra del operador de satélites "y creo que algo antes que en el medio plazo".

También el consejero delegado, Juan Lasala, ha defendido la compra, pues Hispasat "vale mucho más dinero" que el que ha pagado REE, y ha dicho que cualquiera como inversor financiero haría esa operación porque el retorno de la inversión es mayor que el coste de capital, al menos al precio que REE ha adquirido Hispasat.

Ha explicado que Reintel, la sociedad que gestiona los negocios de telecomunicaciones del grupo, puede ofrecer servicios a Hispasat y esta última compañía a Reintel. Respecto a las opiniones de los inversores a la operación, Lasala ha dicho que ha habido pocas negativas y también pocas positivas, frente a las muchas "escépticas" que han recibido. En su opinión, ésto se debe a que hay inversores acostumbrados a invertir en compañías de energía o electricidad a los que este tipo de operaciones les sorprende y son "neutrales".