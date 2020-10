Shakira reordena las inversiones en EEUU en su 'holding' español She Wolf

Hasta ahora era un misterio para que utilizaba Shakira las dos sociedades que creó el año pasado para organizar su fiscalidad en España después de que la Agencia Tributaria la acusara de haber defraudado 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Hoy la más 'licántropa' de esas dos empresas ha dado la cara. Se trata de She Wolf Investment S.L -que hace alusión al nombre de un disco de la cantante- ha sido la primera en rendir cuentas en el Registro Mercantil. La otra, Global Golden Tour S.L, permanece en silencio (registral).

El objeto de She Wolf Investment es administrar las actividades del holding de la cantante. Y así han sido sus primeros movimientos. El 17 de agosto de 2018, la Sociedad adquirió 16.638 acciones por valor de 90.621,31 euros (100.000 dólares americanos) pertenecientes a la compañía de Texas High Brew Coffee Inc., que gestiona una conocida marca de bebidas de refrescos con doble de cafeína muy popular en Estados Unidos.

De momento, el resultado del ejercicio roza los dos mil euros en rojo. Con esta inversión en estas bebidas refrescantes se suma a la lista de otras celebridades que han optado por esta marca. Se trata del exciclista Lance Amstrong, la cantante Halsey, los miembros de la banda de rock 'Kings of Leon' o el chef Tim Love. La cantante ha declarado públicamente que optó por esta empresa porque “en su día a día como madre y artista necesita ese extra de energía”. Lo que no sabíamos es que la inversión la ha canalizado a través de una empresa española.

Una sociedad muy cafetera

Por lo visto, a la cantante le ha enamorado de esta marca que los granos de café que utiliza son de origen colombiano. Una inversión que gestiona, por ahora sin mucho éxito, desde Esplugues de Llobregat, Barcelona, donde residía hasta mudarse a Pedralbes junto a Gerard Piqué, el jugador del Barcelona, y sus dos hijos.

She Wolf Investment y Global Golden Tour permiten a Shakira no solo gestionar los ingresos de sus espectáculos, sino también la administración de títulos de sociedades y otras entidades, residentes o no en España. Este dato es importante porque, tal y como desveló la investigación de los 'Papeles del Paraíso' publicada por 'El Confidencial' y La Sexta, la cantante administra desde 2007 Malta Tournesol Limited, una sociedad radicada en la isla mediterránea del mismo nombre pese a que figura en la misma con domicilio en Bahamas.

Ni rastro de sus inmuebles

Ambas empresas tienen la promoción inmobiliaria entre sus fines sociales, pero, de momento, Shakira no tiene ninguna propiedad a su nombre en España. Sus majestuosas casas en Miami, en la isla de Capri, el ático en Nueva York, sus inmuebles en Barranquilla, República Dominicana y Punta del Este o su propia isla en Bahamas salieron a la luz cuando tuvo que lidiar con su expareja durante su divorcio.

Tras su separación, perdió su finca La Colorada en Punta del Este y una casa de campo en Uruguay. La que más quebraderos de cabeza supone para la cantante es la mansión en Miami que intenta vender desde hace años por 11 millones de dólares.

De momento, la cantante no tiene ninguna empresa española en común con su pareja, el futbolista blaugrana Gerad Piqué. Este tiene todo su patrimonio inmobiliario con su padre y su madre. Como ya adelantó la semana pasada este medio, Piqué se encuentra dentro de un farragoso proceso judicial con la Agencia Tributaria y la sociedad que administra su abultado patrimonio inmobiliario: Kerad Project 2006.