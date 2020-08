Sin gasto y sin turista: junio cerró con un panorama desolado para el sector

No por esperadas, las malas noticias económicas a cuenta de la pandemia y del confinamiento del pasado trimestre no dejan de ser menos dolorosas. El Instituto Nacional de Estadística acaba de constatar que el mes de junio fue históricamente desastroso para el turismo español. Sin visitantes extranjeros (se les permitió la entrada ya en julio) y con estado de alarma vigente hasta la tercera semana el resultado no podría ser bueno. Y es malísimo: las caídas respecto al mismo mes de 2019 se sitúan alrededor del 98%, tanto en entrada de visitantes como de gasto efectuado. Apenas 200.000 personas pisaron suelo español, la inmensa mayoría, por carretera.

Por lo tanto, es lógica la procedencia de dichos turistas: Francia es el principal país de residencia, con 64.895 visitantes, lo que representa el 31,7% del total y un descenso del 93,2% respecto a junio del año pasado. Según explica el INE, los visitantes del país vecino pudieron ingresar en el país desde el 21 de junio. Alemania (para la que se habilitaron corredores aéreos con Baleares tras el estado de alarma) y Países Bajos son los siguientes países con más turistas que visitan España, con 33.740 12.321, respectivamente.

Y, de nuevo, las autonomías de destino siguen esta pauta: Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en junio, con el 37,4% del total (la mitad de ellos, franceses). Le siguieron Comunidad Valenciana (15,4% y con un tercio también procedentes del país galo) y Baleares (13,8%, donde el siete de cada diez fueron alemanes).

En cuanto al gasto efectuado por los mismos turistas, otro mazazo. Recordando que son cifras cuando no se podía entrar en España prácticamente bajo ninguna razón, El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en junio alcanzó los 133 millones de euros, lo que supone un descenso del 98,6% respecto al mismo mes de 2019. Además, el gasto medio por turista se situó en 651 euros, con un descenso anual del 40,6% y el gasto medio diario bajó un 30,4%, hasta los 114 euros.

Todo ello quiere decir que los pocos que vinieron tampoco lo hicieron al mismo nivel de gasto que en otras temporadas (la oferta de ocio y cultural, de hecho, era mucho menor en aquellas semanas y los hoteles ofrecían precios considerablemente más bajos que en otros inicios de verano). En junio del año pasado hicieron turismo en España 8,83 millones de extranjeros, que desembolsaron 9.696 millones.