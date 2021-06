Los sindicatos se alinean con la patronal después del linchamiento a Garamendi

Los sindicatos han salido a dar la cara para defender a la patronal. Aunque es algo poco habitual, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, han defendido a Antonio Garamendi, tras lo que han calificado como un linchamiento después de que este expresara su opinión sobre los indultos. De hecho, la crispación generada llevó al presidente de la CEOE a recular y a intentar mostrar una posición de neutralidad respecto a la decisión del Gobierno con los políticos independentistas presos por el 1-O.

Álvarez ha sido claro criticando a las personas que han descalificado, incluso en términos personales, a Garamendi. "Ha sido un linchamiento indigno", ha subrayado durante su intervención en los Cursos de Verano organizados por la APIE, con el patrocinio de BBVA, en el que también ha participado Sordo. Este último considera que hay una parte de la derecha política mediática que empieza a parecerse con la inquisición.

El secretario general de CCOO ha continuado añadiendo que "ya vale que no se pueda decir nada" y no entiende que el foco se haya puesto en Garamendi cuando hay también muchos altos responsables económicos que buscan y priorizan la estabilidad. "No es que se tenga una opinión de blanca o negro, abierta o cerrada, sino que lo que importa es reconducir la situación en Cataluña, tan necesaria para estabilizar la de España", ha apostillado.

Los sindicatos juzgan como incomprensible este grado de crispación y polarización, sobre todo cuando España debe afrontar retos de mucha intensidad, como la gestión de los recursos que llegarán de Europa a través del Plan de Recuperación 'Next Generation EU'. Consideran que se necesita un modelo de cooperación, por lo que este sentimiento de lucha no conviene.

Precisamente el lunes, Garamendi, que también participó en estas jornadas, aprovechó para dejar clara su indiferencia sobre los indultos tras los ataques recibidos. "En ningún momento he dicho que estoy de acuerdo con los indultos", subrayó, asegurando que lo único que quiere la CEOE es la estabilidad política, la normalidad y estar con la Constitución. "Queremos que todo funcione bajo el imperio de la ley y a través del Estado de Derecho", añadió.