El 'Siri español' de los quirófanos acelera con una ronda para afinar su plataforma

Acelerar en su empeño por expandir su asistente virtual para quirófanos o la industria del automóvil no sólo en España, también en el exterior. Es el objetivo que se ha marcado Tedcas, la startup con sede en Navarra que acaba de cerrar una nueva ronda de medio millón de euros. La compañía, que cuenta entre sus accionistas con la aceleradora de startups de Telefónica Wayra, quiere hacer crecer los clientes sanitarios con nuevos usos de su plataforma.

La compañía nació en el año 2011 en Cantabria. Sus fundadores, Jesús Pérez Llano, Enrique Muñoz y Gerardo Caballero dieron los primeros pasos después de formar parte de las primeras hornadas de la aceleradora de la teleco en aquel ejercicio. Tras varias inyecciones de capital, que sumaban hasta ahora algo más de un millón de euros, cuentan con accionistas como el brazo inversor del Gobierno de Navarra Sodena o el directivo internacional de Paypal, Alfonso Villanueva.

Ahora, buscan acelerar con una nueva ronda de financiación de más de medio millón de euros, en la que ha participado la consultora de operaciones corporativas Crea Inversión. Se trata de varios inversores del sector médico e industrial, que inyectan capital para "dar un salto cualitativo en cuanto al tipo de personal contratado y también internacionalizar", explica a La Información el fundador y consejero delegado, Jesús Pérez-Llano.

Uno de sus grandes objetivos es acelerar la expansión de su nueva herramienta centrada en el control y chequeo del quirófano. En un primer momento, su asistente de voz permitía que los profesionales pudieran dar órdenes a sus ordenadores sin tener que utilizar las manos, ni necesitar a ningún asistente. Ahora, también ha introducido una nueva funcionalidad: completar una 'check-list' de manera independiente. ¿Cómo? La máquina lee los pasos previos a una operación y cada responsable confirma si todo está disponible.

Esa funcionalidad de chequeo y control es la continuación de la que arrancó en el año 2015. Volkswagen se acercó a la compañía en ese ejercicio y le pidió a la compañía que desarrollara un producto específico para ellos. Muy a medida para ellos. A partir de ese momento, según apunta Pérez-llano, llegaron otras compañías de automoción o aeronáutica buscando este sistema de 'check-list' en procesos por voz.

Hasta ahora, los operarios de cualquier fábrica que debía hacer el control de calidad de piezas se tenía que aprender una serie de puntos de memoria. "Cuando algo iba mal, apuntaba en un papel y seguían con el control; cuando terminaban, pasaban los apuntes a un ordenador", explica el fundador. El problema que surgía con este modelo es que se pierde mucho tiempo y no existe trazabilidad. "Si querían añadir una imagen debían utilizar una cámara digital, descargar la fotografía y añadir el informe", apunta.

Tedcas ataca a este proceso para optimizarlo. ¿Cómo? El operario cuenta con una tablet y un altavoz con bluetooth. Cuando completa la revisión de un punto, lo confirma con su voz y se convierte en un 'check' en el ordenador. "Cuando hay algún problema no puedes pasar a la siguiente si no has chequeado; lo que introduce una mayor trazabilidad", apunta Pérez-Llano. Y la fotografía, en caso de que haya algún fallo, se hace directamente con el dispositivo.

Entre sus clientes se encuentran algunos de los fabricantes de coches, trenes y aviones, junto con centros hospitalarios privados como Grupo Quirón Salud. En el último año ha duplicado la cifra de negocio hasta rozar los 300.000 euros. Después de varios años de un cierto estancamiento, persiguen acelerar en los dos próximos ejercicios con su internacionalización. La nueva ronda ayudará en esta tarea.