Siri se queda 'sorda': Apple despide a los espías del asistente sin previo aviso

"Siri, ¿me escuchas?..." Hace apenas una semana, Apple suspendió los contratos de los empleados que analizaban grabaciones que el asistente recogía de sus usuarios. Lo hizo sin previo aviso y de forma indefinida. Cuando los trabajadores llegaron a sus puestos de trabajo el pasado viernes por la mañana, les informaron que la multinacional ya no iba a necesitar sus servicios y les invitaron a regresar a sus casas.

Fuentes de la compañía aseguraron a The Guardian que han decidido interrumpir esta actividad hasta que se haya revisado su metodología de forma exhaustiva: "Estamos comprometidos a ofrecer una gran experiencia Siri, pero también a proteger la privacidad del usuario". Los empleados no solo se encargaban de analizar las escuchas, también calificaban su contenido y elaboraban un informe de los consumidores, algo que ha generado una polémica social que ha hecho reaccionar a la firma: "Estamos suspendiendo la calificación de Siri a nivel mundial y, como parte de la actualización de software, los usuarios podrán elegir si participan o no en esta calificación ".

Los trabajadores, que trabajan para Apple en Irlanda, no ven el cambio con tan buenos ojos: denuncian que la compañía no les informó de su resolución con la debida antelación. Según han relatado, cuando llegaron a trabajar el pasado viernes les enviaron de vuelta a sus casas con la noticia de que la empresa había concluido que el mecanismo de calificación, del que ellos eran el engranaje principal, "ya no funcionaba" en términos mundiales.

Appple da un paso atrás frente a las críticas

Mientras los 'espías' de Apple tratan de entender qué consecuencias tendrá la suspensión de su actividad, los que denunciaron este sistema se felicitan. Algunos usuarios han explicado que la mayor parte de las escuchas se inició cuando activaron a Siri por accidente, la mayoría de las veces, a través del Apple Watch: "El reloj puede grabar fragmentos de hasta 30 segundos, no es mucho tiempo, pero el que está al otro lado puede obtener una imagen bastante certera de lo que está sucediendo", aseguró un denunciante a The Guardian.

Ante la incertidumbre de los consumidores, Apple aseguró que las grabaciones solo servían para mejorar la experiencia que el usuario obtiene de Siri porque ayudaban al asistente a "entender mejor y reconocer a quien está hablando", sin embargo, la compañía no ha perfilado qué connotaciones implica esta mejora. Por contra, la estrategia de esta compañía con sede en California, ha consistido en diferenciarse de otras compañías que también se han visto implicadas en escándalos sobre la vulneración de la privacidad de sus clientes llegando a criticar duramente a algunos de los directivos de la competencia.

Aunque aún es pronto para determinar cómo afectará la polémica a sus resultados, los beneficios de Apple ya experimentaron una caída entre los meses de octubre y junio del 8% respecto al mismo período del año anterior. Como sus empleados, el fabricante del iPhone se enfrenta a una incertidumbre que comparte con otras compañías como Amazon o Google cuyo prestigio se ha visto cuestionado después de salir a la palestra por las denuncias de sus usuarios por saltarse los principios de las buenas prácticas de la protección de datos.