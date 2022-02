El sistema de pago de Apple debuta este año y convierte el IPhone en datáfono.

Apple llevará a sus dispositivos a finales de 2022 el sistema de pago sin contacto Tap to Pay, una solución con la que se puede utilizar el iPhone para aceptar pagos únicamente acercando los dispositivos móviles de los clientes. Tap to Pay es un servicio con el que los usuarios pueden usar un iPhone como terminal de pago en sus negocios. En esta transacción, los dispositivos utilizan tecnología inalámbrica NFC. Por ello, el cliente solo debe acercar su iPhone o Apple Watch para abonar una cantidad con Apple Pay, una tarjeta de crédito o débito 'contactless' u otra billetera digital al iPhone del comerciante.

"A medida que más y más consumidores lo utilicen para pagar con billeteras digitales y tarjetas de crédito, Tap To Pay en iPhone brindará a las empresas una forma segura, privada y fácil de aceptar pagos sin contacto, así como desbloquear nuevas experiencias de pago usando el poder, la seguridad y la conveniencia del iPhone", ha señalado la vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet en un comunicado. Por el momento, esta opción solo estará disponible en Estados Unidos y llegará a finales de este año a partir del modelo iPhone XS en adelante, momento en que se podrá integrar en plataformas de pago y otras aplicaciones del sistema operativo de Apple para ofrecer una opción adicional de pago.

Además, Tap to Pay está protegido por la misma tecnología de Apple Pay, de modo que todas las transacciones realizadas en iPhone se cifran y procesan con el componente de seguridad Secure Element. De este modo, al igual que ocurre con el servicio de pago móvil de Apple, el fabricante no tiene acceso a la información que detalla qué se compra o a quién se paga en esa transacción. La primera plataforma de pago en implementar Tap to Pay en iPhone será la compañía tecnológica Stripe en primavera, que lo pondrá a disposición de sus socios de negocio, entre los que se encuentra la aplicación Shopify. Además, llegará a otras plataformas de pago y diferentes aplicaciones a lo largo del año.

Desde Apple han confirmado que están colaborando con este tipo de plataformas de pago, así como desarrolladores de aplicaciones y las principales redes de pago (American Express, Discover, Mastercard y Visa) para facilitar el acceso a este servicio a negocios de todos los tamaños, desde emprendedores a empresas mayoristas.

Por el momento, Apple Pay se acepta en más del 90 por ciento de los comercios minoristas de Estados Unidos, de modo que gran parte de las empresas podrán beneficiarse de este sistema de cobro sin contacto. Por último, el fabricante ha anunciado que Tap to Pay en iPhone estará disponible para las plataformas de pago que colaboran con la marca, así como sus socios desarroladores de aplicaciones para aprovechar sus kits de desarrollo de 'software' (SDK, por sus siglas en inglés) en una próxima beta de iOS.