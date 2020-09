Six trae a España la aceleradora de startups F10 tras la compra de BME

Six continúa con su 'hoja de ruta' tras hacerse con BME y rebautizar el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) como BME Growth hace pocos días. El grupo suizo, dentro de sus planes tras hacerse con el operador de la bolsa española, contempló traer a nuestro país la incubadora y aceleradora de tecnología global F10 y así ha sido.

Six ha colaborado con BME para traer a España el programa de incubación de tecnología F10 y lo hará con centros previstos en Madrid y Barcelona, y actividad en Bilbao y Valencia. Este movimiento, a juicio de la compañía, fortalecerá el ecosistema español de tecnología financiera, al aportar nuevas e innovadoras funcionalidades a España y como parte de este programa, F10 está buscando más empresas e inversores locales para que puedan beneficiarse de su ecosistema.

F10 ofrece a bancos y aseguradoras la oportunidad de preparar su tecnología para el futuro trabajando con startups en los ámbitos de Fintech, Regtech, Insurtech y Deeptech. Los socios de F10 obtienen acceso a las últimas innovaciones y reciben la oportunidad de probar ideas en un entorno empresarial global.

F10 ha sido nominada varias veces entre las mejores incubadoras y aceleradoras europeas y recientemente recibió el galardón "FinTech Influencer of the Year" en los Swiss FinTech Awards. Desde 2016, más de 100 empresas de tecnología bancaria y de seguros de todo el mundo han completado el Programa de Incubación de F10 con una tasa de supervivencia del 85%. Tras el éxito del programa, en enero de 2020 Six expandió con éxito F10 a Singapur, donde actualmente se está llevando a cabo el primer programa de incubación.

Jos Dijsselhof, CEO de Six y presidente de BME, ha señalado tras tomar esta decisión que "estamos aquí para cumplir nuestras promesas. El establecimiento de F10 demuestra nuestro compromiso de fortalecer el mercado español y facilitar que startups con fuerte potencial accedan a nuestra organización y red global. Este es solo el primer paso para ser más ambiciosos e innovadores como grupo combinado, invirtiendo en oportunidades que no hubieran estado disponibles para ambas entidades por separado".

Por su parte, el cofundador de F10, Andreas Iten, ha destacado que "percibimos un gran potencial en el sector financiero español debido al reciente crecimiento de la inversión en startups tecnológicas, una gran cantidad de agentes disruptivos altamente cualificados y la orientación de sus negocios hacia la innovación. El progreso de la Agenda España Digital y la creciente importancia de los modelos de negocio digitales en España ofrecen las condiciones ideales para la innovación en el ámbito fintech".

F10 ya ofrece apoyo al talento español a través de BlackGull, una startup del sector fintech incluida en su actual programa de incubación en Zúrich y el programa de incubación se prevé que se ponga en marcha en España en marzo de 2021.