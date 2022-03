Slim agita el tablero para pilotar la consolidación del sector inmobiliario

El magnate millonario Carlos Slim ha dado un nuevo paso en su apuesta por el mercado inmobiliario patrio. La opa de hasta 238 millones por casi el 30% de Metrovacesa afianza su posición de liderazgo en el ladrillo en España, donde a la participación de la gran promotora suma su paquete de títulos en Quabit, donde aterrizó antes del estallido de la pandemia, y en Realia, donde controla más del 70% a través de FCC. Los analistas se empiezan a pronunciar sobre la oferta, divididos entre asistir y hacer caja o esperar, mientras que en el sector suenan cada vez con más fuerza los tambores de concentración entre los distintos actores.

La operación sobre Metrovacesa se produce en un momento clave. Tras haber vuelto a beneficios y haber registrado resultados récord en 2021 en entregas de vivienda y grandes cifras de pre-ventas, Slim ha aprovechado que la compañía estaba a tiro de opa porque no se había recuperado en bolsa tras el coronavirus. Sus acciones cotizan a precios inferiores al valor neto de sus activos (NAV, por sus siglas en inglés). Aun así, el precio ofrecido por FCC no es nada desdeñable, pues ofrece una prima del 20% superior sobre el valor que marcaba el mercado hasta antes de comunicarse la opa.

Hay otros motivos que explican por qué Slim se ha fijado en Metrovacesa. Luis Martin Guirado, director corporativo de desarrollo de negocio de la consultora inmobiliaria Gesvalt, explica a La Información que una de las razones que empuja a los inversores inmobiliarios a entrar en nuevas compañías del sector es la necesidad de sumar metros cuadrados, insuficientes en muchas zonas con alta demanda. "Las compañías necesitan un importante banco de suelo (Land Bank, en inglés) para asegurarse su negocio durante los próximos 10 o 15 años", explica Guirado.

El mercado no ha tardado en pronunciarse sobre la oferta y en emitir los primeros informes. En Bankinter consideran que los accionistas deben ir a la opa, que, además de parcial -como máximo se hará con el 29% de Metrovacesa-, es voluntaria y no tiene que alcanzar ningún umbral mínimo para que sea exitosa. "Es una noticia positiva para FCC, que compra a un precio atractivo" y consideran que Slim"se convertirá en uno de los principales actores del negocio promotor", añaden. Para Renta 4, en cambio, el precio ofrecido por Slim queda por debajo de su precio objetivo sobre Metrovacesa, por lo que concluyen que no acudirían a la oferta o, al menos, no en su totalidad.

Queda por ver la reacción de los principales dueños de la compañía, BBVA y Banco Santander, herederos de los títulos de la promotora desde que el ladrillo hiciera estragos en la crisis de 2008 y socios clave de Slim en otras aventuras empresariales. El perfil inversor de las entidades financieras les puede empujar a vender y ceder el testigo, aunque también lo podrían hacer los fondos que completan el listado de accionistas. Uno es el hedge fund Helikon, que posee el 3,2%, y otro es Quasar, que suma un 3,95% y está en manos del fondo Blackstone y del Santander.

Con esta operación, Slim subirá su apuesta en el inmobiliario, donde lleva años afianzado en España. A su participación mayoritaria (más de un 70%) en la promotora Realia a través de FCC, el magnate mexicano sumó antes de la pandemia nuevas participaciones. La primera fue en enero de 2020 en Quabit, donde invirtió cerca de cinco millones de euros para hacerse con 4,4 millones de títulos equivalentes a algo más del 3% del capital. Dos meses después elevaría su participación en Metrovacesa, donde superaba la barrera del 5% del capital social.

Los analistas se muestran divididos con la oferta de FCC. Bankinter recomienda asistir a la opa, pero Renta 4 cree que el precio ofrecido es insuficiente

La opa que ahora intenta sobre Metrovacesa sigue el goteo de operaciones que se han realizado o, al menos intentado, entre las grandes promotoras. En este extremo está la fallida compra de Vía Célere por parte de Neinor Homes. Las diferencias sobre la valoración de activos y cómo efectuar la fórmula de pago -si en metálico o en acciones- truncaron la que iba a ser la gran operación del sector inmobiliario en 2021, hasta convertirla en la primera promotora residencial por encima de Aedas Homes y la propia Metrovacesa. Las fuentes consultadas dan por hecho que pueden seguir produciéndose nuevos intentos, ya que algunos accionistas como el fondo Värde (dueño de Vía Célere) quiere vender y recuperar su inversión.

Otras operaciones de menor tamaño sí han salido adelante. Es el caso de la integración de Quabit en Neinor, que se firmó en mayo de 2021 y supuso la salida de bolsa de la primera de las promotoras. La firma liderada por Borja García-Egotxeaga y cuyo primer accionista es el fondo francés Orion sumaba con esta operación 2.000 millones de euros en activos y se hacía con la capacidad de levantar hasta 16.000 viviendas.

Más difícil es que otras promotoras que no cotizan y están manos de grupos familiares como por ejemplo Pryconsa estén dispuestas a participar en este baile de fusiones. También siguen en vía muerta otros planes de salidas al parqué, como el caso de Inmoglaciar, adquirida por Cerberus en 2017, o el de Habitat Inmobiliaria, en manos del estadounidense Bain Capital.