SNCF operará dos trenes cada día entre París y Barcelona tras romper con Renfe. 

La compañía ferroviaria francesa SNCF presentó este jueves la oferta que va a desplegar para la línea París-Barcelona cuando la explote en solitario, sin Renfe, a partir del 11 de diciembre, y que inicialmente se hará con dos trenes al día por sentido, el doble que ahora. La oferta TGV Inoui con trenes de alta velocidad de dos pisos con capacidad para 509 pasajeros se hará con tarifas a partir de 39 euros para los 1.000 kilómetros que hay entre París y Barcelona, con un tiempo de trayecto que ronda las seis horas y media, explicó la SNCF en un comunicado.

A partir del 11 de diciembre saldrá un tren por la mañana y otro a primera hora de la tarde de cada ciudad (a las 9.42 y a las 14.56 desde París, a las 10.33 y a las 14.32 desde Barcelona), pero a eso se añadirá un tercero por sentido durante el verano de 2023. Los convoyes, en los que habrá wifi gratuito, harán paradas durante el trayecto en ocho ciudades francesas (Valence, Nimes, Montpellier, Sète, Agde, Béziers, Narbona y Perpiñán) y en dos españolas (Figueres y Girona).

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) anunció el pasado abril que no quería renovar el acuerdo de explotación conjunta con Renfe de las líneas entre Francia y España y que tenía intención de operar en solitario el corredor París-Barcelona. También anticipó que no iba a continuar con las líneas Marsella-Barcelona-Madrid y Lyon-Barcelona, que ha estado operando hasta ahora con Renfe porque consideraba que no podían ser rentables.

En la práctica, eso significa que desaparecerán a partir del 11 de diciembre porque Renfe no las retoma en solitario. La compañía francesa está presente en España desde mayo de 2021 en competencia directa con Renfe con su marca Ouigo, primero con la línea Madrid-Barcelona, a la que se ha añadido la de Madrid-Valencia a comienzos de mes. Está previsto que en el primer semestre de 2023 lance igualmente una tercera, entre Madrid y Alicante. El corredor París-Barcelona dependerá directamente de la SNCF y no de la filial que opera en España Ouigo.