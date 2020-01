'Hotelito' de BBVA, diana de ETA... Nadie quiere el mejor solar de la Costa Blanca

Alerta inversores. Terreno en primera línea de playa en las cercanías de Villajoyosa, Alicante, para uso turístico-hotelero. Casi 8.000 metros cuadrados en los que levantar un hotel. Sería un anuncio perfecto, pero nada más lejos de la realidad. Un solar de estas características se ha intentado subastar en dos ocasiones sin éxito. Nadie lo quiere. Ahora, el ayuntamiento de esta localidad va a por el tercer intento y ha vuelto a sacar a la puja este terreno por 3,09 millones de euros más IVA. Pero este jugoso solar tiene mucha historia.

El terreno estaba ocupado inicialmente por uno de los 'hotelitos' de BBVA. La entidad bancaria que gestiona Onur Genç desde hace poco más de un añ, tenía hasta hace poco varios apartamentos de verano, concretamente uno en Alfaz del Pi y otra en Villajoyosa, ambas en Alicante, y otras residencias, como las ubicadas en Sant Feliu de Guixols (Cataluña), Mazarrón (Murcia) y Cercedilla (Comunidad de Madrid), en las que podían pasar sus vacaciones los empleados.

Así estuvo durante años. Pero el 27 de febrero de 2005 ETA puso una bomba en el jardín de esta parcela. Solo hubo que lamentar daños materiales, pues la banda terrorista había avisado previamente a través de un comunicado en el diario Gara. La residencia se encontraba vacía durante el invierno, según se señala en las informaciones de la época, por lo que entonces se entendió como un 'aviso' contra la entidad financiera que apenas 24 horas antes había celebrado una junta de accionistas en Bilbao.

La residencia terminó cerrando, como ocurrió con otras a lo largo del territorio nacional. Así, por ejemplo, la de Alfaz del Pi fue vendida a la socimi Elaia en 2018 por 8,7 millones de euros con el fin de rehabilitarla y convertirla en un hotel. Pero el hoy solar de Villajoyosa no corrió la misma suerte. En verano de 2012, el antiguo 'hotelito' del BBVA comenzó a derribarse. El por aquel entonces propietario del terreno, Taylor Wimpey, tenía previsto levantar hasta 40 apartamentos turísticos en su lugar y a cambio se encargaría de realizar el paseo marítimo, el carril bici y ampliar la antigua carretera nacional.

La parcela terminó en manos municipales tras la aprobación en 2013 de un convenio urbanístico con su propietaria, la propia Taylor Wimpey. El PSOE, partido en la oposición en el Ayuntamiento de Villajoyosa en aquel momento, denunció este hecho como un pelotazo y a su llegada al poder, decidió sacarla a subasta para aumentar las arcas municipales.

Así, en 2016 salió a subasta por primera vez por exactamente la misma cantidad por la que ahora vuelve a ponerse en el mercado. Ante la falta de licitadores, la puja quedó desierta. Ya en 2017, el consistorio de la localidad alicantina decidió repetir la operación rebajando hasta un 15% -máximo permitido por la ley- el precio por el que había estado en subasta en la primera ocasión. Entonces se presentaron tres ofertas.

La adjudicataria fue la empresa Team 7 Real Estate Management Group S.L, tal y como publicó AlicantePlaza en aquel momento. La oferta de esta compañía había sido de 2,8 millones de euros, a los que habría que sumar otros 588.000 euros de IVA, pero el pago no se hizo en tiempo y forma y la compraventa fue impugnada. La firma pidió más tiempo para llevar a cabo el pago debido a su proceso de reestructuración, pero no esta posibilidad no estaba recogida en los pliegos de condiciones.

La corporación municipal decidió entonces adjudicar la parcela a la segunda puja más alta. La firma mejor posicionada era Maysu SA -propietaria de Port Hotels-, una compañía participada por Toni Mayor, el presidente de Hosbec, la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca. Esta compañía ofreció 2,7 millones euros más IVA. Pero tampoco terminó bien y terminó renunciando.

Ahora, el ayuntamiento de la localidad alicantina se lanza a por un tercer intento para venderla a través de una subasta. El presupuesto de licitación mínimo se ha fijado, como en la primera ocasión, en los 3,09 millones de euros más IVA (650.000 euros más). Más de 7.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Paradís que quieren cambiar de manos y romper con la 'maldición' que pesa sobre ella.