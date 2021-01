Las sorpresas de Musk para 2021: un coche más autónomo y turismo espacial

El año 2020 ha sido malo para la humanidad pero bastante bueno para Elon Musk. Su empresa espacial SpaceX logró enviar varios astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, lo que supuso la primera vez que una empresa privada hacía de taxista de la NASA. Además, su empresa de coches eléctricos Tesla superó en Bolsa a todas las tradicionales empresas de coches de combustible fósil. Esos dos hitos ya lo podrían convertir en el personaje de 2020. Pero en realidad, Elon Musk va a ser el personaje de 2021.

En primer lugar, en mayo de 2021, Tesla empezará a producir sus camionetas Cybertruck en la nueva factoría en Austin, Texas. Cybertruck es una furgoneta multiuso con un diseño de ciencia ficción, exoesqueleto impenetrable hecho de acero ultrarresistente y cristales blindados. Hace años Musk compró un terreno de 2.000 acres en Austin, su mayor compra de terreno en la historia. De esa misma factoría saldrán en 2021 los primeros camiones autónomos Semi, que ya se están comercializando por internet y que tienen visos de revolucionar la industria del transporte por carretera.

A esas instalaciones se unirá la producción de la nueva fábrica (Gigafactory) de Tesla en Alemania, cerca de Berlín, de donde en marzo de 2021 empezará a salir el modelo de “crossover” llamado Y. Serán los primeros Teslas hechos en Europa, y ya han puesto nerviosos a la poderosa industria automovilística alemana. Al mismo tiempo, Elon Musk está ampliando su gigafactoría en Shanghái, en China, la cual levantó en 12 meses. Desde 2019 está produciendo vehículos modelo 3, y a partir de 2021 empezarán a salir de sus instalaciones unidades del modelo Y. La Gigafactoría 3 tiene más de 800.000 metros cuadrados y, a diferencia de otras empresas, es la primera fábrica de coches en China en manos de una compañía extranjera. Habitualmente, China exige para estas dimensiones que haya una empresa china en el proyecto.

Musk también ha anunciado que va a empezar a vender sus coches eléctricos en India. Primero los comercializará en 2021 y, si las cosas marchan bien, montará una ensambladora, según confirmó a al periódico “Indian Express” el ministro de Transportes indio Nitin Gadkari.

Lo que hace diez años era el hazmerreír de los analistas, una empresa de coches eléctricos que sufrió muchos tropiezos como explosiones de algunas unidades, hoy es la empresa de automóviles con mayor valor de mercado del mundo. El 31 de diciembre de 2020, rozaba los 660.000 millones de dólares, más que Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai, GM, Ford, Honda, Fiat-Chrysler y Peugeot.

Lo sorprendente es que la producción anual de vehículos Tesla no llega a los 500.000 vehículos, lo cual es una pequeña parte de los 62 millones de vehículos que se fabrican cada año en el mundo. Es más, en el año de la pandemia, la producción mundial cayó como es lógico un 25% (de 80 millones a 60 millones), pero las fábricas de Tesla tienen el problema contrario: que no son capaces de satisfacer a la demanda, pues está por encima de su capacidad de trabajo. En diciembre de 2020, Musk envió un correo a sus empleados con este mensaje. “Tenemos la suerte de tener el problema de que la demanda es un poco más alta que la producción este trimestre”. Pidió voluntarios para ser trasladados a otras partes de la fábrica y aumentar la producción, según la CNBC.

Aún así, los analistas no se ponen de acuerdo sobre el valor futuro de Tesla. Doce analistas consultados por CNN Business situaban el valor en 400 dólares por acción, lo cual representa un 36% menos que el actual (casi 700 dólares. Sin embargo, entre los analistas hay una guerra civil que los divide en los “conservadores”, que confían más en las viejas empresas automovilísticas como Ford y GM, y los “revolucionarios”, que apuestan todo por Tesla y sus coches eléctricos. Nick Kraakman, de la web financiera valuespreadsheet decía que pronto Tesla sobrepasará el billón de dólares en Bolsa y que seguirá subiendo mucho más. Estas son sus razones: “Cuando escuchas a la gente decir cosas como ‘Tesla se valora mucho más que otras compañías de automóviles’, es porque Tesla no es solo una empresa de automóviles. Gran parte de su atención se centra, de hecho, en productos energéticos que Elon Musk espera que valgan tanto, si no más, que toda su división de automóviles en algún momento. Tesla produce actualmente alrededor de 1.000 techos solares por semana en su GigaFactory. El 40% de las personas que compran un techo solar también compran al menos 1 Powerwall (baterías domésticas), lo que aumenta aún más el valor de vida útil del cliente”.

Por si acaso, Tesla ya tomó posiciones para este año pues 21 de diciembre de 2020 entró en el selectivo índice S&P 500. La empresa facturó 24.578 millones de dólares en 2020 y, en los doce meses que van de septiembre de 2019 a septiembre de 2020, sobrepasó los 28.000 millones. Pero hasta 2019 no obtuvo sus primeros beneficios anuales. Todo indica que en 2021 pulverizará estas cifras, y algunos creen que tocará los 100.000 millones de dólares en ventas en 2025.

Una de las sorpresas que llegará en 2021 a la industria automovilística será el nuevo Tesla Modelo S Plaid. Ya se presentó en sociedad y las primeras entregas serán a finales de este año 2021. El Modelo S Plaid supera a todos los rivales eléctricos en cuanto autonomía, más de 800 kilómetros, y hasta en potencia porque alcanza pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de dos segundos. El precio será de 139.990 euros.

Comienza la era del turismo espacial

En cuanto a la carrera espacial, Elon Musk ha logrado bastante récords. Es la empresa más activa recuperando propulsores, y fue la primera privada en poner a astronautas de la NASA en el espacio (en 2020). En 2021 pondrá dos nuevas misiones de astronautas de la NASA que saldrán propulsados de la estación Kennedy de Florida. Se espera que antes de que termine 2021 ponga a un equipo de astronautas de una empresa privada llamada Axiom Space, entre los que estarán el piloto norteamericano-español Miguel López-Alegría, quien acompañará a tres civiles, lo que inaugurará la era del turismo espacial.

A lo largo de este año 2021, Elon Musk seguirá probando sus supercohetes Starship, unos gigantes que en el futuro se espera que puedan dar el salto hacia Marte. Por ahora, las pruebas han resultado ser un fiasco, pues uno de los prototipos se estrelló en el aterrizaje a principios de diciembre de 2020. Pero la NASA confía en la aventura y ha garantizado a Musk un apoyo de 135 millones de dólares, según 'The Washington Post'.

Otra agencia americana, la Federal Communication Commision le ha garantizado 886 millones de dólares para que Musk siga adelante con su proyecto de situar miles satélites alrededor de la Tierra y que internet llegue a las áreas rurales más inhóspitas del planeta. De este modo, SpaceX no solo será una empresa de transporte espacial sino un gigante de internet.

Este año Musk seguirá probando sus supercohetes Starship, unos gigantes que en el futuro darán el salto hacia Marte.

Uno de los proyectos más ambiciosos tendrá anuncios importantes en 2021. Se trata de Neuralink, una empresa de Musk que instalará chips en los cerebros humanos, para ayudar al principio a combatir enfermedades neurológicas como la parálisis o la depresión. Ese es el principio de lo que la BBC definió como “su ambiciosa búsqueda por otorgar a los seres humanos súper poderes”. Es decir, controlar teléfonos u ordenadores con la mente.

En 2020 se hicieron experimentos con tres cerdos a los que se le implantó durante dos meses un chip del tamaño de una moneda de 20 céntimos de euro, el cual estaba conectado a un ordenador. Por ahora, el chip solo mostraba la actividad neuronal de los animales, y se espera que muy pronto, seguramente en 2021, haga las primeras pruebas con seres humanos.

Una de las cosas con las que se especula es la posibilidad de guardar los recuerdos en una computadora, y, quién sabe, hasta recuperarlos cuando se quiera. Algunos futuristas juegan con la idea de que se puedan ver los sueños, eliminar las malas experiencias que nos acomplejan y hasta cargar conocimiento desde un ordenador. Ya se habla de superar a los excitantes videojuegos actuales que mantienen colgados a 2.500 millones de personas en todo el mundo con experiencias aún más fascinantes creadas en la mente directamente mediante un chip.

Por ahora, muchos sueños de Elon Musk se han cumplido como lanzar y recuperar cohetes, y fabricar el coche eléctrico más eficiente del mundo. Durante mucho tiempo, los analistas vieron sus empresas como demasiado temerarias, y se reían cada vez que aparecía un fiasco como la explosión de baterías en los coches, o la rotura de cristales de las ventanillas superblindadas del Cybertruck. Hoy se ha convertido en la empresa de los sueños cumplidos.