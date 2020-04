SOS de las aerolíneas al Gobierno: piden prolongar los ERTE y suprimir las tasas

El erial económico que dejará el coronavirus en algunos sectores empieza a inquietar a las aerolíneas. Mientras que en otros países se habla abiertamente de nacionalizar compañías aéreas mediante la compra de acciones por parte de los estados, en España ni el Gobierno ni las propias firmas han apuntado a esta vía. Pero a medida que pasa el tiempo y las perspectivas empeoran, las grandes compañías aéreas elevan cada vez más la voz.

Así, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que engloba a las grandes del sector, ha pedido recientemente al Gobierno que las empresas de aviación puedan prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que se han acogido casi todas durante la crisis por las medidas sobre el decreto de alarma. ALA, según cuentas fuentes de esta asociación a La Información, se suma a las demandas del sector hotelero, que acaba de solicitar al Ministerio de Trabajo una extensión de como mínimo seis meses para estos expedientes.

La segunda pata es condonar el pago de tasas aeroportuarias no solo mientras el estado de alarma siga vigente para combatir al Covid-19. ALA quiere que se supriman todas las tasas también cuando se reanude la actividad aérea, al menos en un tiempo razonable que permita a las aerolíneas recuperar el músculo financiero. "Frente a la propuesta del Ministerio de Transportes de aplazar durante seis meses el pago de estas tasas, pedimos primero que se suspendan todas las tasas de estacionamiento", indican en ALA. Es decir, que no se pague nada por estacionar.

Mira también Gobiernos al rescate de aerolíneas: miles de millones en ayudas para evitar la ruina

El conglomerado que negocia en nombre de compañías como Iberia reclama además la condonación de todas las tasas aeroportuarias "una vez empiece a reactivarse el tráfico aéreo y se empiece a volar". Hasta ahora solo habían reclamado la supresión de tasas durante las medidas de confinamiento contra el coronavirus: ahora quieren que esta solución se aplique también a los primeros meses que sucedan al fin del estado de alarma. "Es la única manera de contribuir a la recuperación del sector aéreo, de incentivar el tráfico aéreo y, de paso, el turismo", defiende ALA.

No solo durante la alarma

El ministerio no ha dado respuesta a estas peticiones más allá del aplazamiento de seis meses del pago por estacionar aviones en los aeropuertos de la red de Aena. Este medio ha preguntado a Aena, que asegura que el asunto "aún no se ha abordado" por las autoridades pertinentes: las tasas de Aena dependen del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y han de discutirse entre las aerolíneas y la Dirección General de Aviación Civil; a continuación la bajada de tasas pasa por Consejo de Ministros y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para su aprobación definitiva, informan en Aena.

El problema, recuerdan en la autoridad aeroportuaria, es que el DORA se revisa cada cinco años y no toca hacerlo hasta 2022, a pesar de que las aerolíneas exigen abordar ya la cuestión de las tasas por el impacto sensacional del Covid-19. Este diario ha consultado a Aena si no es posible abordar el pago de las tasas en estos momentos con la crisis sanitaria y económica planeando sobre el ambiente, pero no ha obtenido respuesta.

80% viene en avión

El SOS que lanza ALA ahora tiene que ver con los nubarrones que instituciones como el Banco de España perciben a corto plazo. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo terminará el confinamiento, y ni siquiera si el final del decreto sobre el estado de alarma normalizará el trasiego en el transporte público al ser un vector de contagio. El miedo a propagar el coronavirus o el temor a viajar a España -uno de los primeros países occidentales afectados después de Italia- agravará el horizonte de las aerolíneas. "Son medidas que ayudan a la reactivación del sector aéreo, que es fundamental para el turismo, pues sin el sector aéreo no puede entenderse el turismo dado que el 80% de los turistas vienen en avión", afirman en ALA.