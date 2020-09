S&P confirma el rating 'BBB' para Ryanair, con perspectiva 'negativa'.

La Covid-19 no da tregua a las aerolíneas. S&P ha confirmado el rating 'BBB' para Ryanair, con perspectiva 'negativa', ya que espera que la aerolínea genere déficit de flujo de caja al final de este año fiscal, que termina el 31 de marzo de 2021, como consecuencia de la caída de entre un 60% y un 70% del tráfico de pasajeros por la pandemia de coronavirus.

La agencia de calificación crediticia considera que las medidas para reducir costes que ha adoptado Ryanair no serán suficientes para compensar los efectos de la pandemia durante el presente ejercicio, aunque espera que vuelva a tener un flujo de caja positivo en el año fiscal 2022, dependiendo de cómo evolucione la situación. No obstante, resalta que Ryanair es una de las aerolíneas "con mayor solidez financiera del sector".

La perspectiva 'negativa', por su parte, se basa en que las cuentas de la aerolínea seguirán bajo presión durante los próximos trimestres, además de existir una gran incertidumbre sobre el impacto que la pandemia y la recesión económica pueden tener en los resultados de la aerolínea. S&P rebajaría esta calificación en el caso de que la recuperación de la demanda de pasajeros se retrasase o fuese más débil de lo esperado, lo que provocaría una presión aún mayor sobre las cuentas de la aerolínea.

La aerolínea irlandesa de bajo coste no descarta el cierre de bases en alguno de sus mercados ante la incertidumbre y la "poca visibilidad" sobre el comportamiento de la demanda, que ha provocado que la compañía se vea obligada a revisar mes a mes la programación de sus vuelos. "No podemos descartar que en algún mercado tengamos que cerrar alguna base", ha advertido el director de Marketing y Digital de Ryanair, Dara Brady, en una entrevista concedida a Europa Press. No obstante, ha asegurado que la compañía está "constantemente" trabajando para que no sea necesario acometer este recorte.

Para la empresa, la crisis está siendo "un desafío sin precedentes". Tras tres meses de parón total por las restricciones de viajes y movimiento y después de reiniciar en julio el 40% del calendario previsto, la aerolínea ha lamentado que aún la demanda no responde como esperaban de cara al mes de septiembre. Por ello, se ha visto obligada a reducir su capacidad en un 20% durante los meses de septiembre y octubre, a la espera de ver cómo evoluciona la situación.