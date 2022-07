Squirrel desvela sus planes de comprar una productora de cine en EEUU en 2022. 

El grupo español Squirrel Media, contempla adquirir dos "reconocidas" productoras cinematográficas a nivel mundial, una este año y otra en 2023. Los planes del tercer operador nacional privado de televisión en abierto van en línea con su intención de posicionarse en este mercado. En ambos casos se plantea hacerse con una parte mayoritaria de la sociedad (más de un 51%), tras sendas inversiones que alcanzarán cifras de "nueve dígitos" (100 millones de euros), especialmente la segunda, según ha avanzado a EFE en Madrid el presidente y consejero delegado de Squirrel Media, el lucense Pablo Pereiro, propietario del 90% del grupo.

"Son dos productoras con distribución cinematográfica en Estados Unidos y fuera del país, conocidas y reconocidas a nivel internacional", ha explicado. La productora que el grupo analiza comprar en 2022 está situada en Nueva York, y la de 2023, de mayor tamaño, en Los Ángeles. Todo ello en un mercado, que se lleva el 50% del movimiento económico mundial y en el que acaba de entrar de la mano del grupo comercializador latinoamericano BF SPA, del que en abril compró el 51% y con el que se ha convertido en número uno en la distribución cinematográfica en Latinoamérica. A través de esta compra, entró en dos compañías en Miami, en una de las cuales participa en 9% y en la otra en un 25%.

Presupuesto de hasta 200 millones para películas

Con la productora de Los Ángeles, aspira a convertirse, según ha afirmado, en un "big brother", es decir, una compañía que maneja películas con un presupuesto de entre los 70 y 200 millones. Para hacerse una idea -ha afirmado- los Juegos del Hambre tienen un presupuesto de unos 200 millones. Por encima de ese presupuesto estarían ya las 'majors' (las más poderosas) y de las que solo hay cuatro o cinco en EEUU, ha afirmado. Squirrel Media, que cotiza en el Ibex 35 y es el tercer operador nacional de TV en abierto por número de canales (después de Atresmedia y Mediaset), es propietario en España de Bom Cine, Nautical Chanel y Horse TV; y gestiona Net TV, una compañía que tiene alquiladas las licencias de Disney Channel y Paramount Channel. Además, tiene una concesión de cinco licencias autonómicas televisivas de TDT en abierto, en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, que básicamente emiten cine.

No descarta los medios de comunicación

Squirrel Media no deja de crecer y no descarta incluso entrar en alguna operación en medios de comunicación, ha afirmado su presidente. Sin embargo, Pereiro no muestra interés por la opa de Mediaforeurope-MFE, el grupo controlado por la familia Berlusconi, sobre Mediaset España, ya que parece "más una operación corporativa que otra cosa". Una inversión en esta compañía "no ha lugar", ha zanjado. Squirrel Media prevé triplicar su beneficio en 2022, hasta los 17,3 millones de euros, y alcanzar los 40,4 millones en dos años, según el plan de negocio 2022-2024 remitido en marzo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este plan deberá ser revisado en el caso de que fructifiquen estas dos operaciones que negocia en USA.

Sobre la situación del mercado cinematográfico en este contexto de inflación y subida de tipos de interés, cree que atraviesa un momento "delicado", teniendo en cuenta por ejemplo que la publicidad es "sensible" a este tipo de vaivenes. En el caso de Squirrel Media, "dada su fortaleza financiera", este momento constituye una "oportunidad". El sector necesita una "clara organización y restructuración", teniendo en cuenta que existen "una cantidad de monocanales con una difícil subsistencia a medio largo plazo". Sobre el mercado español, le hubiera gustado tener "un país que luchara más por tener una industria como la norteamericana, no que suspire por que vengan los norteamericanos". Se ha referido al Plan 'Spain Audiovisual Hub' para impulsar España como centro audiovisual de Europa y que ha sido presentado por el Gobierno y ha afirmado que "todo lo que sea incentivar el sector es bueno", pero cree que se debería de haber incidido más en fijar unas "bases sólidas".

Con respecto a la nueva Ley Audiovisual, que obliga a un 6% de cuota de emisión en lenguas cooficiales, ha afirmado que él es un defensor de las lenguas del país, pero piensa que la industria audiovisual no tiene que cubrir las deficiencias en esta materia de la administración pública. En su caso, que trabaja en el ámbito autonómico, supera con creces esa cuota, por lo que considera que esta normativa no le afecta mucho. Squirrel Media es un grupo que integra compañías como Best Option Media y Squirrel Global Media (sector publicitario); Vértice Cine, Telespan, Tactic Audiovisual y DMD Media (contenidos); BOM Cine, BOM Channel, Nautical Channel, Horse TV, Class TV Moda y Radio 4G (medios de comunicación) y M3 Satcom e Itesa (tecnologia).