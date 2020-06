Las startups Bewe, Ontruck y Oxolife cierran rondas por valor de 24 millones

Las ampliaciones de capital en startups españolas se suceden tras el primer golpe de la pandemia global del coronavirus. Las firmas Bewe, Ontruck y Oxolife acaban de cerrar rondas de financiación que suman 24 millones de euros. Entre los inversores de estas operaciones se encuentran fondos internacionales como OGCI Climate Investment de la Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) y nacionales destacados como Seaya Ventures, accionista de Glovo o Cabify, e Inveready.

La más importante en tamaño es la de Ontruck. La compañía con sede en Madrid, que desarrolla una plataforma digital para optimizar las rutas del transporte de mercancías paletizadas en Europa, ha levantado 17 millones de euros en una ampliación que ha sido liderada por OGCI y en la que han participado accionistas actuales como el fondo franco-chino Cathay; Atomico, inversor de referencia de Jobandtalent, o el francés Idinvest, que forma parte del accionariado de otras españolas como Glovo o Konecta.

OGC Climate Investments es el fondo de 1.000 millones de dólares del consorcio integrado por las mayores compañías de petróleo y gas del mundo. Está encabezada por los consejeros delegados de multinacionales del sector como BP, Chevron, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Shell o Total.

Esta ronda llega dos años después de que la compañía cerrara otra de 25 millones de euros, que colocaba su valoración en el entorno de los 100 millones, tal y como apuntó La Información.. Las últimas cuentas disponibles de la compañía en España son de 2018, cuando ingresó 7,7 millones de euros y perdió 7,8 millones.

Bewe suma 2 millones

Bewe es otra de las startups que acaba de poner el broche a una ronda. La compañía fundada por Diego Ballesteros, creador de Sindelantal (adquirida por Just Eat en 2012), ha recaudado un total de 2 millones de euros aportados principalmente por el fondo mexicano Dila Capital y con la participación del también accionista Seaya Ventures, socio clave en Cabify y accionista de otras empresas destacadas en España como Spotahome o Glovo que acaba de lanzar otro fondo.

La compañía, que desarrolla una plataforma de gestión de centros de belleza y bienestar, busca destinar el dinero inyectado en ampliar su presencia en el mercado estadounidense, junto con otras plazas más allá de Latinoamérica, donde ha concentrado sus esfuerzos en los últimos años.

Oxolife, 5 millones

Por último, la biotecnológica Oxolife ha cerrado una ampliación de 5 millones de euros para desarrollar un nuevo tratamiento para mejorar la tasa de fertilidad femenina. Esta operación ha estado liderada por la gestora de capital riesgo Inveready, inversor inicial de Másmóvil, y el organismo público CDTI a través de su programa Innvierte, con la participación de Banco Sabadell y otros inversores privados a través de la plataforma de equity crowdfunding Capital Cell.

Fundada en el año 2013, Oxolife está liderada por Agnés Arbat, médico especialista en farmacología clínica, e Ignasi Canals, doctor en bioquímica. Desarrolla una molécula que actúa específicamente sobre la implantación del embrión para aumentar la tasa de éxito de embarazo.