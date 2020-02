El ecosistema catalán de startups monta un evento paralelo tras el cierre del MWC

De una manera espontánea y a contrarreloj el ecosistema de startups catalán ha movido ficha ante la suspensión del Mobile World Congress (MWC) y del evento paralelo 4yfn que iba a reunir a inversores de todo el mundo con diferentes compañías del sector. La organización Barcelona Tech City, que cuenta con más de 800 miembros entre startups, fondos y otros agentes del mercado, ha acordado la celebración de unas jornadas los mismos días 24, 25 y 26 de febrero.

"Aglutinarán encuentros entre los emprendedores de la ciudad de Barcelona y los fondos de inversión internacionales que ya tenían previsto visitar Barcelona en estas fechas", asegura la organización, cuya junta directiva mantuvo ayer una reunión con el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña para coordinar el nuevo evento, bajo el nombre Barcelona Tech Spirit.

Mira también Moncloa se mueve para renovar el Mobile tras el fiasco por culpa del coronavirus

La agenda aún no está cerrada, pero se trabaja a contrarreloj para tener todo a punto para el próximo lunes 24 de febrero. "No se pretende hacer un MWC ni un 4YFN pero sí un evento de emprendimiento que permita dar fuerza al ecosistema y que las startups puedan explotar el networking que lleva asociado en términos de captación de inversión y clientes", aseguran.

Aún queda por conocer el programa concreto de actividades y, sobre todo, las sedes que se utilizarán. Desde hace varios años, el llamado 'Four Years From Now' (4YFN) se celebra en el recinto ferial de Montjüic, en la ciudad de Barcelona, como un evento paralelo al Mobile World Congress (MWC) y que no sólo congrega a startups e inversores, sino también a instituciones y grandes compañías tecnológicas.

Este evento está incluido dentro del 'paquete' del Mobile y está financiado dentro de la llamada Fundación Mobile World Capital, en la que están representados Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno de España, que ponen sobre la mesa anualmente 15 millones de euros para la financiación. De ellos, una parte minoritaria se destina a este 4YFN. La suspensión del Mobile implicó también el cierre de éste.

Hay que tener en cuenta que el 4YFN había ganado mucho peso en los últimos años. La edición 2020 iba a ser el gran espaldarazo, pues iba a pasar a un pabellón mucho más grande de la Fira de Montjuïc de 40.000 metros cuadrados, más del doble que la del año pasado.