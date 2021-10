El stock de iPhone 13 se vacía en España en plena crisis por la falta de microchips.

"Creo que queda algo del iPhone 13 'normal', de 253 gigas, en azul y no sé si en rojo", dice al otro lado del teléfono una dependiente de El Corte Inglés, que tras comprobarlo, sentencia: "Pues nada. Tampoco lo tengo. Es que había pocas unidades". Desde la sección de Electrónica estiman que aquellos que lo han reservado "por lo menos" tendrán que esperar "más de un mes" para recibir el nuevo dispositivo de la marca americana. Esta situación no es un caso aislado de la compañía que preside Marta Álvarez, sino la tónica general entre los grandes vendedores de móviles en España, incluida la propia Apple, cuyo stock parece que se está viendo resentido por la falta de su nuevo producto estrella, que fue anunciado el pasado mes de septiembre.

La carestía de microchips comenzó hace casi tres años, tras una guerra comercial sin precedentes entre China, EEUU, Corea del Sur y Japón. Un año después, cuando la pandemia obligó a muchos países a cerrar sus fronteras, muchos analistas comenzaron a advertir de que esta crisis podría agigantarse aún más. Así, a este contexto internacional tan desfavorable se le unió la expansión del mercado del 5G , de la inteligencia artificial o de los vehículos eléctricos. Un panorama que disparó la demanda de chips por parte de centenares de empresas y que pilló desprevenido al gran gigante de la fabricación de semiconductores: la compañía taiwanesa TSMC.

"En estos momentos estamos a la espera de más unidades", dicen fuentes de la cadena portuguesa de electrónica, Worten. Ellos recomiendan que los usuarios "clicken" en la pestaña de la página web que dice 'avisar cuando esté disponible' porque "ahora mismo" no tienen "nada", ni en sus almacenes físicos ni virtuales. El trabajador asegura a La Información que este año no ha habido un volumen "alto" para cubrir la demanda y cree que "es probable" que las piezas desembarquen con "retraso" por el contexto internacional que se vive con el suministro de chips.

Esta situación que sufren las empresas distribuidoras parece que no se está notando en los establecimientos de Apple. Así, en la tienda oficial de Madrid, uno de los empleados dice que "hay stock. Llevo varios años trabajando aquí y, siempre que hay un lanzamiento, las unidades que llegan están más limitadas". Por último, sentencia: "La cantidad de móviles que está viniendo está siendo la misma que la de años anteriores". Una realidad diferente viven en K-Tuin, el "mayor" distribuidor de Apple en Europa, "no tenemos nada del 'pro', ni tampoco del 'normal'", aunque esperan que para el 2 de noviembre llegue otra vez el nuevo modelo.

"Todo está agotado, no hay nada", afirma una trabajadora de otro establecimiento de El Corte Inglés, que prosigue, "siempre vienen los jueves, pero, a ver si llegan. No hay fecha de entrada de nuevas unidades". La empleada desconoce cuál puede ser la razón de esta falta de suministro de unidades, pero no descarta que se pueda deber a la carestía global de chips que sobrevuela la producción mundial. Así, si un consumidor quiere comprar el iPhone 13 'normal' -que es el más accesible si lo comparamos con el 'plus' o el 'pro'- tendrá que unirse a una larga cola, donde aguardan potenciales compradores desde el pasado 29 de septiembre.

La empresa que dirige Tim Cook pende de dos comercializadoras, que le suministran componentes para sus dispositivos móviles, Texas Instruments (con sede en Dallas) y Broadcom (establecida en San José, California). Sin embargo, ambas necesitan de los chips que provee la compañía de la isla del Pacífico, TSMC. Además, otros fabricantes de este material, como son Intel o Samsung, también se han visto afectados y, según la empresa de tecnología Susquehanna Financial Group, los tiempos de espera para la producción de microchips han aumentado a casi 18 semanas.

Este problema de dependencia que, por ejemplo, no tiene su competidor Samsung ha hecho que la compañía dé un paso en firme para independizarse de empresas externas. De esta forma, sin ir más lejos, en 2020 consiguió crear unos chips propios para sus ordenadores (los Mac). Sin embargo, esta falta de semiconductores no solo la sufre el mercado de teléfonos móviles, sino también otros muchos sectores, donde destacan las compañías de automóviles que, a finales del mes de agosto, anunciaron cierres en sus plantas ante el desconcierto generalizado por falta de estos componentes.