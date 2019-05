A subasta los dos adosados que quedaban a nombre del empresario Gil Silgado

Hubo un momento en que, gracias a Telecinco, dejamos de preocuparnos por los problemas judiciales del empresario jerezano José María Gil Silgado y para centrarnos en su vida sentimental con la televisiva María Jesús Ruiz. Pero no hay que perder el foco. La situación económica de Gil Silgado ha sido desde hace unos años delicada, previo paso por prisión, y su maraña de 17 empresas españolas se encuentran en situación compleja alternando embargos, números rojos y algunas cuentas saneadas.

Media España se estremeció con la situación de los caballos de su finca de la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación, hacienda que el expresidente del Jerez compró hace algo más de una década. Su precio en el mercado llegó a alcanzar un valor de 15 millones de euros, pero en la actualidad está adjudicada a La Caixa para su subasta. Y ahora los dos únicos inmuebles que tenía a su nombre han salido a puja pública en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado.

Caballos de la finca subastada de Gil Silgado. / Policía Nacional

Se trata de dos casas de dos plantas cada una de 100 y 82 metros cuadrados respectivamente con pérgola y jardín de 80 y 19 metros situadas en la localidad costera de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Nada que ver con la hacienda Rebujena La Alta, donde el empresario tenía sus tierras, caballos y su colección de carruajes.

En consonancia con los problemas que viene arrastrando desde hace años, las dos propiedades acumulaban embargos con el Ayutamiento y empresas particulares que no superan los 100.000 euros. También hay una anotación preventiva que recuerda que el empresario tiene una deuda con la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 2.286.029,37 euros en total.

Una situación distinta a la de la modelo María Jesús, ganadora de GH Dúo y exconcursante de 'Supervivientes', que mantiene sus propiedades intactas de cualquier anotación de embargo. La andaluza, que parece haber encontrado en los realities su profesión, no tuvo reparos en confesar televisivamente que recibía una renta de sus casas de Calpe y de Madrid. Empresario sevillano, expareja de María Jesús Ruiz, es padre de su primera hija, Alba, nacida en 2005. Su relación sigue sumando puntos de audiencia, mientras le subastan los bienes y la vida de Gil Silgado sigue siendo acomodada.

Y eso que le llueven los problemas económicos. El pasado abril el jerezano fue condenado a cinco meses de cárcel por abandono de familia y tendrá que indemnizar a su exmujer, Pilar de la Rosa, y a su hijo. Tras la firma del divorcio en el año 2013 se llegó al acuerdo de que debería pagar una pensión a su hijo y a su ex. A su hija Anabel Gil no porque ya trabajaba. Además de esto, el empresario deberá pagar una indemnización de "22.000 euros más intereses a su hijo y 30.000 euros más intereses a la madre", reza la sentencia que se hizo pública, como no podía ser de otra manera, en los platós de Telecinco.

María Jesús Ruiz también acabó con Silgado en los juzgados. La que fuera Miss España interpuso antes de entrar en 'Supervivientes' una denuncia contra el empresario y padre de su hija mayor por un supuesto delito de violencia de género y, pese a los intentos de sus abogados de aplazar el requerimiento judicial, fue llamada a declarar en mitad del programa.