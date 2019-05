El Estado vende los últimos silos a precio de saldo para hoteles o almacenes VIP

Fueron la niña bonita de Francisco Franco junto con los pantanos. La red nacional de silos dio sus primeros pasos en el año 1944 con la construcción de la primera unidad en Alcalá de Henares (Madrid), que entró en funcionamiento cinco años más tarde para posibilitar la compra de la cosecha de trigo a los agricultores, conservar una reserva nacional que garantizase el consumo o almacenar el cereal de importación y eventual exportación. Hasta mediados de los años ochenta se construyeron 663 silos y 275 graneros en España, que tenían una capacidad total superior a las 2,6 millones de toneladas. Pero los tiempos han cambiado.

La conclusión del régimen de monopolio del cereal y más tarde la incorporación de España a la actual Unión Europea redujeron de manera importante los usos de los silos. De ahí que en 1985 la red de silos firmó su sentencia de muerte. El Estado, a través de Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), a ido sacando a subasta este patrimonio industrial, que se conocía popularmente como 'las catedrales del campo' por su imponente altura -van de los 4 a los 25 metros-, que destacaban en las llanuras cerealeras de la meseta española.

El Fega realizó en enero una subasta pública de los restos de este patrimonio de edificios industriales sin mucho éxito. El valor de los 2o silos que ahora se venden en adjudicación directa roza los 10 millones de euros. Según datos aportados por el Fegal, desde el año 2015 la gran parte de los bienes agrarios subastados han quedado desiertos.

Por ejemplo, tan solo en Castillla y León han encontrado acomodo tres silos vendidos en los dos últimos años, por importe ligeramente inferior al millón de euros. Uno de ellos fue adquirido por adjudicación directa tras subastas desiertas del 6 de febrero de 2017 por Agroalimentaria Medina del Campo, que abonó más de 722.000 euros por una de estas unidades de almacenamiento ubicada en Medina del Campo (Valladolid).

Los silos que ahora se ofrecen están en su mayoría en Aragón y Castilla. Los silos concretamente se encuentran en las provincias de Badajoz, Cáceres, Granada, Huesca, La Rioja, León, Palencia, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid y Zaragoza. Agricultura ofrece todo tipo de ventajas para comprar estos inmuebles. Como indica el pliego, se da la circunstancia de que los adjudicatarios tendrán la posibilidad de aplazar hasta un máximo de 10 años el pago, y en estos casos, el primer pago será de al menos el 10% del precio de adjudicación.

Otros silos han encontrado una fantástica nueva vida nada relacionada con su antiguo uso destinado al almacenaje. Como es el caso del silo situado en Bello (Teruel) a un paso de la laguna de Gallocanta, que ha encontrado un nuevo uso como hotel rural con encanto (y con observatorio astronómico). Pero no es lo habitual. Mucho nos falta para hacer apuestas como han hecho en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

Vista del Hotel The Silo, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica / The Silo

Allí, 'The Silo' es un exclusivo y peculiar hotel de únicamente 30 habitaciones con ventanas en forma de burbuja acristalada que se situa sobre un espectacular museo de arte contemporáneo, el Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (MOCAA), que espera rivalizar con el Tate Modern de Londres o el MoMA de Nueva York. Eso sí, alojarse allí no estará al alcance de todos los bolsillos: entre 800 y 5.000 euros por noche en temporada baja. ¿El origen? Un silo: abandonado.