El sueldo en Lidl: los trabajadores cobran un salario que se acerca al de Mercadona

A la hora de buscar trabajo uno de los factores principales es el salario que vamos a recibir. Como mínimo las empresas deberán abonar los 900 euros mensuales que exige el salario mínimo interprofesional por una jornada completa, pero más allá de esta cifra, las empresas pueden acordar con los trabajadores el salario y otras condiciones en el convenio colectivo. De esta manera quienes opten por entrar a trabajar podrán saber de antemano las condiciones. Es el caso del supermercado Lidl, que establece un salario mínimo anual de 15.580,6 euros, apenas 120 euros menos al año que el sueldo que reconoce Mercadona a los trabajadores de la categoría más baja, que cuentan con un salario base mínimo de 15.700 euros brutos anuales.

En concreto, los empleados que trabajan en el supermercado alemán, 13.500 en total según datos de la propia firma, se acogen al convenio colectivo que se firmó el pasado año 2016 y que estará vigente, al menos, hasta el próximo mes de febrero. Este acuerdo entre los representantes sindicales y Lidl estableció entonces un sueldo mínimo de 8,5 euros la hora, teniendo en cuenta que se trabajarán 1.795 horas al año repartidos en 5 días cada semana.

En total, el salario anual ascendía a 15.257 euros brutos, 1.090 euros al mes al repartirse en 14 pagas, dos de ellas extraordinarias en los meses de junio y diciembre. No obstante, estas fueron las cifras pactadas en 2016, cuando alcanzó el máximo del sector, recogiendo igualmente una subida del 0,5% a partir de 2017 y hasta 2019.

Más allá de la subida mínima consolidada del 0,5%, para los años 2017, 2018 y 2019 se pactó en un incremento del 1%, 1,2% y 1,5% que se aplicaría si la rentabilidad de la compañía era igual o superior al 1,3, 1,5 o 1,7, respectivamente. Así, en la actualidad el salario base mínimo que ofrece Lidl a sus trabajadores es de 8,68 euros la hora, según confirman desde el propio supermercado, una subida del 2,12% respecto a 2016. En total, 15.580,6 euros al año.

Sin embargo, estos datos son referentes a la categoría profesional más baja, denominada Grupo III y en la que se incluyen los trabajadores Profesionales. Entre otros, a esta categoría pertenecen los cajeros reponedores, mozos de almacén, los oficiales, conductor o auxiliar administrativo. El Grupo II recoge las condiciones de los trabajadores Responsables e incluye las categorías de responsable y bake-off manager y adjunto, que representan los niveles I y II, respectivamente.

Este Grupo II contaba en 2016 con un salario hora superior, de 10,5 y 9,5 euros respectivamente. Pero a este salario base también se le han aplicado las subidas pactadas. Así tras aplicarles la subida del 2,12%, igual que al Grupo III, su sueldo actual se situaría en 10,72 y 9,7 euros. Es decir, teniendo en cuenta que las horas trabajadas al año son 1.795, el salario anual se sitúa en 17.411,5 euros para el Nivel II y 19.242,4 para el Nivel I.

Complementos salariales

Además, el convenio colectivo de los trabajadores de Lidl incluye complementos salariales en función de cuestiones personales, responsabilidad o del tipo de trabajo que desarrolle. En concreto, recoge cinco complementos diferentes. El primero de ellos por nocturnidad, establece un plus del 25% del salario base del grupo por cada hora trabajada entre las diez de la noche y las seis de la mañana. No obstante, este complemento no se reconoce a los trabajadores en cuyo contrato establezca la naturaleza nocturna del trabajo.

Por otra parte, se reconoce el complemento de especial responsabilidad CPT. Los trabajadores del Grupo III que realicen labores que no son las suyas habituales y estipuladas percibirán como complemento de especial responsabilidad 1 euro por hora realizando estas funciones. Lo mismo ocurre con los trabajadores del Grupo II Nivel II que efectúen de manera temporal funciones del responsable sin dependencia jerárquica del mismo.

Otro de los complementos es el de 'torero', en referencia a los trabajadores de las plataformas de distribución y almacenes pertenecientes al Grupo Profesional III que desarrollen tareas de colocación o preparación ayudado de un 'toro'. En su caso, perciben un complemento de 0,5 euros brutos cada hora. Y, por último, reconoce el complemento de cámaras frigoríficas de frío negativo. Esto afecta a los trabajadores que desarrollan, al menos, el 50% su actividad en el interior de estas cámaras, quienes percibirá un plus por cada hora efectivamente trabajada del 25% del salario base hora.