El súper inglés que denegará la baja a los no vacunados que se contagien

La cadena de supermercados británica Morrisons ha decidido sancionar a sus trabajadores que no estén vacunados contra la Covid-19. Todo trabajador que se contagie del virus y que, como decimos, no haya recibido ninguna inoculación, no podrán contraer la baja. Es decir, pasarán la enfermedad en casa, pero esos días se descontarán de su sueldo. Caso contrario, para aquellos que sí se hayan vacunado, que sí podrán suscribirse a la baja, sin reducción de salario. En este sentido, esta importante empresa del retail de Gran Bretaña sigue los pasos de otras grandes multinacionales como Ikea o Google.

David Potts, el CEO de la firma detalló a The Guardian que esta decisión va en línea con el aumento de los "costes bíblicos" tras enfrentar la Covid-19 dentro de su empresa y "haber ayudado a todos sus trabajadores" durante la pandemia. "Estamos normalizando algunas de esas políticas", recalcó el director del supermercado. En este sentido, se recortará la paga por enfermedad de los trabajadores no vacunados que necesiten autoaislarse para "alentar a los trabajadores" a que reciban el fármaco inyectable.

Sin embargo, el personal que cuente con la pauta completa de vacunación y de positivo recibirá la cuantía de la baja por completo. Esta medida únicamente se implementará a aquellos que, por elección propia, hayan decidido no vacunarse y la empresa "estudiará caso por caso". Según explica la BBC, aquellos que no puedan recibir esta vacuna por motivos sanitarios perfectamente justificados no se verán afectados. El gobierno de Reino Unido eliminó el pasado mes de agosto la medida que obligaba a los trabajadores completamente vacunados a aislarse cuando estuviesen expuestos a la Covid-19.

Google despedirá a sus trabajadores



La tecnológica estadounidense Google anunció el pasado diciembre que suspenderá de empleo y sueldo a cualquier empleado que no reciba la vacuna contra la Covid-19. A través de un comunicado interno, se informó a la plantilla de que aquellos que no hayan recibido ninguna dosis del fármaco inyectable tendrán un periodo de siete meses para proceder a ello. En caso contrario, serán inmediatamente despedidos. Se trató de la primera gran empresa en aplicar una medida de semejante calibre en suelo estadounidense.

Dentro de nuestro entorno europeo, desde el pasado mes de septiembre, Italia obliga a todos los trabajadores a presentar el pase sanitario en sus puestos de trabajo, tanto para los empleados del sector privado como del público, bajo riesgo de multas y suspensiones si no se presenta. Según recoge EFE, El presidente francés, Emmanuel Macron, se muestra particularmente combativo contra los que no han querido vacunarse, a los que culpa de dificultar la salida de la crisis para todo el mundo, y avisa de que se va a seguir presionándolos y que tiene "muchas ganas de fastidiarlos".

El 48 % de las empresas españolas a favor



El 48% de las empresas en España se muestra favorable a implantar alguna fórmula para imponer la doble vacunación de sus empleados, según el Estudio Trimestral realizado por ManpowerGroup. Los encuestados se han mostrado de forma mayoritaria favorables a convertir en obligatoria la vacunación de sus equipos. Asimismo, entre las personas que no contemplaría convertir en obligatoria la vacunación o el certificado covid, hay un 29% que animaría a su equipo a vacunarse, poniendo el foco en los beneficios que supone.

Además, un 8% consideraría ofrecer incentivos, como bonificaciones económicas, para fomentar la vacunación; frente a un 14% que no contemplaría poner en marcha ningún plan y lo dejaría al criterio del trabajador. El texto confirma que el 29% de las organizaciones requeriría la vacunación de sus equipos y otro 19% lo haría, al menos, a una parte de sus trabajadores, en función de las características de su posición.