Eroski gana terreno a los hipermercados con sus super y tiendas de proximidad

En estos tiempos raudos y convulsos, resulta casi imposible hacer una foto fija del sector de los supermercados, en constante evolución desde el comienzo de la crisis del coronavirus. Sin embargo, hay tendencias que se van confirmando poco a poco: que tras un período inicial de compras compulsivas, la curva de demanda empieza a aplanarse y que, probablemente, en un futuro próximo empiece a decaer como ya sucede en otros lugares de Europa; pero también, que las tiendas de proximidad no han parado de ganar cuota de mercado en los dos últimos meses, a costa de las grandes superficies. Y el mejor ejemplo es el de Eroski.

El grupo vasco parece haber dejado atrás la caída libre del último año (que permitió a Lidl adelantar al grupo vasco a mediados de 2019) y se sitúa en el 5% de cuota de cuota de mercado, a solo cuatro décimas de la cadena alemana de supermercados, según los datos del último Kantar World Panel, que se basa en las ventas consolidadas del sector. Es decir, que a fecha de 20 de abril (que es el momento concreto al que se refiere la consultora), esa es la foto fija, en la que Mercadona refuerza su liderazgo (25,2% del pastel), con Carrefour (7,9%) y Dia (6,3%) muy a la zaga con Auchan (Alcampo) cerrando la lista con un 3,4%.

Al margen de los matices, lo que parece evidente es que el modelo de tiendas de proximidad planteado por Eroski (y por Dia, que también ha avanzado sustancialmente desde enero, cuando Lidl amenazaba con el 'sorpasso') ha ganado peso durante la crisis: una parte de los consumidores ha pasado de hacer cuantiosas compras en grandes hipermercados a visitar más asiduamente el supermercados del barrio. Y, aunque este nicho ya no triplica sus ventas como al principio del estado de alarma, lo cierto es que las tiendas de proximidad y los negocios locales le han comido parte del pastel a las grandes superficies.

De hecho, si atendemos a los datos de la semana entre el 20 y el 26 de abril (no consolidados) publicados también por Kantar, esta tendencia se acentúa aún más: las seis principales cadenas de supermercados (Mercadona, Carrefour, Grupo Dia, Grupo Eroski, Grupo Auchan y Lidl) perdían entonces una cuota de mercado agregada de 4,2 puntos respecto a la misma semana de 2019, y ahora representan solo el 52,1%. Ese trasvase de las cifras de consumo puede parecer una porción pequeña, pero podría augurar que en el futuro las tiendas de proximidad tendrán más peso que antes.

Dicha proyección se pone de relieve especialmente de cara a una 'nueva normalidad' que aún desconocemos, pero que seguramente implicará más restricciones sanitarias para las grandes superficies. La primera entra en vigor este mismo jueves, después de que el Gobierno haya decretado que las mascarillas sean obligatorias para los mayores de seis años en cualquier espacio público, como medida extraordinaria de prevención sanitaria contra el coronavirus. También en los entornos cerrados con riesgo de aglomeración, como es el caso de los supermercados, siempre que no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros entre personas.

Se trata de una medida polémica, ya que no estaba prevista en un principio, cuando se anunció la obligatoriedad de las mascarillas para la población. En este sentido, en el BOE de este miércoles se recoge que no solo será indispensable para usar el transporte público, sino que se amplía la restricción a entornos cerrados distintos al domicilio particular. Pero, más allá de los supermercados, la mayoría de las principales asociaciones de comercios ya han manifestado su total compromiso con la preservación de la salud pública con cualquier medida de este tipo, que les permita volver progresivamente a la normalidad.

Sea como fuere, comprar en la tienda de la esquina parece ahora mejor opción para los consumidores que coger el coche para ir a un centro comercial y aguantar largas colas para hacer la compra. Quizás por eso la crisis del coronavirus haya frenado en seco el avance de Lidl, que ha pasado de estar en enero a solo dos décimas del Grupo Dia en cuota de mercado (5,8% frente al 6% de la firma de Fridman) hasta situarse en el 5,4% en abril, según los últimos datos consolidados. Hasta entonces, Lidl ambicionaba el tercer puesto del sector del gran consumo en España.

Parece que la amplia oferta de Lidl y la progresiva inclusión de productos y conceptos novedosos no le ha servido de mucho durante la crisis del coronavirus. Y eso que este año pretendía ser el del asalto definitivo al podio de los supermercados con servicios como el recién estrenado 'Listo para comer', que entra a competir directamente con Mercadona en el terreno de los platos preparados. Su apuesta es clara: ser los más económicos, con precios entre 1,19 y 2,99 euros. Sin embargo, la apuesta de la competencia por aliarse con el 'delivery' para servir este tipo de platos deja algo desenganchada a Lidl.