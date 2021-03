La crisis de la Covid dispara un 50% las ventas de los súper de Sánchez Romero. 

Los supermercados Sánchez Romero cerraron su ejercicio fiscal 2020, que va de febrero de 2020 a enero de 2021, con unas ventas de 61 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a los 40,58 millones de euros del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado que recoge Europa Press. En concreto, la enseña ha precisado que este incremento en un año marcado por la crisis sanitaria del coronavirus se ha debido gracias a que la compañía y su equipo de profesionales han garantizado sus niveles de servicio y atención al cliente, tanto en las tiendas como en los canales no presenciales.

Algo que fue posible por el "compromiso" de todo el equipo en el impulso de su plan estratégico, basado en la diferenciación y un modelo de tienda Premium 360º, junto con la constante ampliación y mejora de servicios personalizados, así como la firme apuesta por la omnicanalidad. De esta forma, Sanchez Romero ha acelerado los nuevos canales de distribución para llegar al consumidor 'omnicliente' actual. De esta forma, la cadena de supermercados 'premium' acumula un crecimiento del 66% en los dos últimos ejercicios, gracias al plan estratégico impulsado en 2017.

A cierre de ejercicio, la cadena de supermercados contaba con diez establecimientos, una cuota de mercado del 0,76% de la Comunidad de Madrid y del 1,32% de Madrid capital. Además, elevó un 10% su plantilla en 2020, hasta alcanzar los 419 empleados.

De esta forma, en los últimos dos años y medio, Sánchez Romero ha inaugurado dos tiendas (Castelló-Goya, barrio de Salamanca de Madrid, y en la urbanización Pinnea, de Majadahonda). También ha reformado su tienda del centro comercial de Moraleja Green (Alcobendas), adaptándola al modelo de tienda Premium 360º, y ha implementado la innovación en servicios premium, al tiempo que desarrollaba múltiples canales

no presenciales.

En un atípico 2020, Supermercados Sánchez Romero ha consolidado su apuesta por los canales no presenciales, adaptándose así a las nuevas circunstancias derivadas de las restricciones a la movilidad y a los nuevos hábitos de compra y de consumo.

De esta forma, las ventas de los canales no presenciales han supuesto el 11,7% del total, frente al 6,4% que representaron en el ejercicio anterior y se han multiplicado por 2,7 veces con respecto a 2019. Así, la tienda 'online' ya representa el 23,5% de las ventas de los canales no presenciales, significando el 2,75% del total y con un ticket medio de 154 euros, un 9,7% más. El resto de las ventas no presenciales se dividen en venta telefónica, correo electrónico, whatsapp y venta a través de las plataformas de 'delivery' (Glovo y Deliveroo) y desde principio de este año también presente en Lola Market.

Encara su expansión nacional

Por otro lado, Supermercados Sánchez Romero prevé este año el lanzamiento de sus canales no presenciales fuera de la Comunidad de Madrid, con servicio a toda España (Península más Islas Baleares y Canarias). Respecto a los supermercados físicos, para este primer semestre del año, la compañía tiene previsto finalizar en mayo la reforma de su tienda de la calle Nuria de Mirasierra (Madrid) tras adaptarla al modelo Premium 360º y ampliar su oferta de servicios en la del centro comercial Arturo Soria Plaza (Madrid).

Además, prevé abrir nuevas tiendas antes de finalizar el año, de acuerdo con la oferta de establecimientos que pueda surgir, tanto en Madrid como fuera la región, por lo que está en proceso de búsqueda tanto en la zona Norte como en la zona Sur de España.