Los supermercados hacen caja con ventas de mascarillas a hospitales y particulares

Desde la semana pasada, ya hay mascarillas para la población. Los esfuerzos del Gobierno para abastecer más allá de hospitales y centros sanitarios se han plasmado con la distribución de material sanitario en farmacias y con una limitación del precio máximo de venta para evitar la especulación. Ahora, los supermercados también empiezan a 'hacer caja': Carrefour anunciaba este fin de semana que comenzaba a vender mascarillas al público, pero también hay otras cadenas como El Corte Inglés que llevan produciendo miles de unidades desde hace semanas para comercializarlas en el circuito sanitario.

Carrefour es el primer supermercado que vende directamente al público y que cuenta con mascarillas desde el pasado sábado en todos sus centros de Madrid. Desde este lunes, la oferta se ha extendido al resto de centros de España, tal y como la compañía explica a 'La Información'. La inclusión de las mascarillas responde al plan del Gobierno "para garantizar su disponibilidad" entre la población general, así como para "contribuir a la seguridad de sus clientes". Por el momento, solo se comercializan en cajas de 10 unidades a un precio de 8,90 euros, sin límite de compra. Es decir, que se sitúan ligeramente por debajo del precio máximo fijado por el Gobierno (0,89 euros frente a 0,96 euros).

"Son higiénicas, no reutilizables, tienen una eficacia de filtración del 95%, muy buena respirabilidad y están indicadas para adultos y niños a partir de 12 años", añaden desde Carrefour que también apunta que ha comenzado a ofrecer a sus clientes cubremascarillas de tela 100% algodón, diseñadas por empresas españolas y que sirven para "incorporar encima de cualquier elemento de protección respiratoria y evitar el contacto directo de la mascarilla con las manos, con lo que se mantiene limpia durante más tiempo. Al ser de tela se puede lavar tras cada uso y hay modelos tanto para adultos como para niños".

El lanzamiento de esta gama de mascarillas se produjo en práctica sincronía con la salida a las calles de los menores de edad, desde el pasado domingo. Hasta ese momento, la mayoría de las mascarillas se adquirían en las farmacias, que el mismo viernes exhibían su descontento ante la limitación del precio de venta, arguyendo que el coste de adquisición era superior (en torno a 1,40 euros) porque debían recurrir a "distribuidores atípicos" como los que suministran habitualmente a los propios centros sanitarios. En el caso de Carrefour, parece no haber encontrado tantos problemas para adquirirlas.

El Corte Inglés y la venta a organismos

Y podría no ser la única cadena de supermercados en sumarse a la venta de mascarillas en tienda, ya que algunas otras grandes del sector, como Mercadona, explican que "por el momento" no entra en sus planes, aunque reconocen que el mercado durante la crisis es tan cambiante que no es descartable en el futuro.

El caso de El Corte Inglés es distinto: desde hace semanas, es uno de los principales productores de mascarillas de la Comunidad de Madrid y dedica un total de 40 profesionales de sus áreas de moda y sastrería a la fabricación de estos artículos, expresamente creados para el circuito sanitario. "Se crean bajo demanda para ayuntamientos, instituciones, hospitales... Son mascarillas más elaboradas, para profesional sanitario o de riesgo". En este sentido, desde la compañía explican que, mientras que las mascarillas en venta de Carrefour son quirúrgicas básicas, las que fabrica El Corte Inglés cuentan con cinco capas de protección.

Fue un cambio de producción a tenor de la petición expresa de la patronal de fabricantes Moda España, que ha solicitado la colaboración de todos en la creación de mascarillas. Para ello, se han habilitado distintos talleres de costura expresamente para la fabricación en masa y su posterior distribución en todo tipo de organismos. En el caso de El Corte Inglés, aunque se desconoce exactamente cuántas mascarillas ha vendido hasta ahora, la compañía confirma que son miles desde hace un par de semanas.

Unos movimientos que confirman el cambio de postura de los supermercados respecto al material sanitario. Al inicio de la crisis, la mayoría de ellos lo donaba en el momento álgido de la emergencia sanitaria en España: desde las propias mascarillas a ropa de cama o batas. Ahora que la etapa de confinamiento toca a su fin y nuestro país se enfrenta al reto de compartir los espacios públicos con mayor distancia personal y más prevención, han pasado a comercializarlo.