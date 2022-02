Swiss se une al listado de aerolíneas que cancelan sus itinerarios con Ucrania

La aerolínea suiza Swiss, de grupo Lufthansa, ha anunciado este sábado la suspensión temporal de sus vuelos a Ucrania ante la creciente tensión por un posible enfrentamiento bélico. La compañía tiene un vuelo regular entre Zúrich y Kiev. Todos los vuelos de la aerolínea serán cancelados a partir del lunes, 21 de febrero, y al menos hasta el próximo 28 de febrero, ha explicado un portavoz de la aerolínea citado por la agencia de noticias suiza Keystone-SDA.

"La seguridad de los pasajeros y la tripulación es siempre la principal prioridad", ha explicado el portavoz. Los vuelos del domingo se realizarán según lo previsto. Swiss forma parte del grupo Lufthansa, cuya empresa principal ha anunciado también este sábado la suspensión de sus vuelos a ese país. "Lufthansa está supervisando constantemente la situación y decidirá sobre vuelos adicionales en una fecha posterior", añade la compañía.

En la misma línea, Austrian Airlines (AUA), con sede en Viena y también filial de la alemana, ha anunciado este sábado la suspensión de sus vuelos regulares a las ciudades ucranianas de Kiev (capital) y Odesa (en el mar Negro), informó la agencia austríaca APA. La suspensión regirá a partir del próximo lunes hasta al menos finales de febrero. La compañía ofrece mañana vuelos especiales para facilitar el regreso de los austríacos que están en Ucrania, a los que el Ministerio de Exteriores de la república alpina ha instado este sábado a abandonar cuanto antes el país ante el deterioro de la situación de seguridad en el mismo.

El gobierno alemán ha hecho un llamamiento a sus compatriotas en Ucrania a que abandonen inmediatamente el país, según ha comunicado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Se insta a los ciudadanos alemanes a abandonar el país ahora", sentencia el Ministerio en un comunicado recogido en su página web. "Las tensiones entre Rusia y Ucrania", argumenta el Ministerio, "han seguido aumentando en medio de la presencia masiva y los movimientos de las unidades militares rusas cerca de las fronteras de Ucrania". "Un conflicto militar es posible en cualquier momento", ha hecho saber el Ministerio. Otras aerolíneas del mismo grupo --Austrian Airlines, Brussels Airlines y Eurowings-- también han anunciado la suspensión de rutas en la zona.

La decisión se toma después de que el servicio secreto ucraniano (SBU) ha instado a los residentes de la provincia de Donetsk, en el este del país, a no salir de casa ni utilizar el transporte público por el riesgo de atentados terroristas. "El servicio de comunicaciones de la SBU del Ministerio de Defensa de Ucrania (...) informa del riesgo de atentados contra infraestructuras de Donetsk par parte de los servicios secretos rusos", ha explicado la SBU en Facebook.

La agencia ha denunciado que hay un intento de desestabilizar la situación en Donetsk y el resto de territorios controlados por fuerzas prorrusas y poder así acusar a Kiev de estos atentados. Además, la SBU ha denunciado una "guerra híbrida" por parte de Rusia ante las denuncias de las autoridades sobre un posible ataque ucraniano contra Donetsk y Lugansk. "Son falsas, una mera herramienta de desestabilización que no se corresponde con la realidad", ha indicado. La agencia ha explicado que sus agentes están trabajando para evitar provocaciones, atentados, sabotajes u otros intentos de agravar la situación. "Compatriotas, estad en calma, no caigáis en el pánico y no caigáis en ninguna provocación", ha añadido la SBU.