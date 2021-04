Allied Cigar, dueño de Tabacalera, ficha a PwC y amplía capital por 500 millones

Allied Cigar Corporation, dueña de la española Tabacalera, ha fichado a PwC como auditor para el próximo ejercicio. La compañía cerró la compra del negocio de cigarros puros de Imperial Brands el pasado noviembre. Tabacalera es uno de los mayores activos con los que cuenta Allied Cigar (antes Eldorado Directorship). La empresa acaba de cerrar una ampliación de capital por valor de 500 millones de euros, tal y como ha confirmado a La Información Francisco Gómez, administrador único de la entidad y socio director de Gestiona-t, firma asesora de fondos de capital riesgo y family offices en operaciones corporativas. Más que cimentar nuevas operaciones de expansión, la citada ampliación busca garantizar la liquidez de la entidad.

El contrato que ha firmado la consultora que pilota en España Gonzalo Sánchez con Allied Cigar ronda los 100.000 euros anuales. PwC ha sido el auditor histórico de Tabacalera -durante más de diez ejercicios-, mientras la entidad aún era una división de Imperial Brands. Hasta el momento, la consultora percibía 27.000 euros al año por estos servicios, cuantía que se ha incrementado notablemente dado que, a partir de ahora, los servicios de auditoría se extenderán a las cuentas consolidadas de la matriz. El reciente contrato tiene una duración de un año, abierto a prórrogas.

Allied Cigar desembolsó 1.040 millones de euros por la compra de Tabacalera al grupo británico. La transacción puso punto y final a una operación especialmente compleja que se prolongó durante más de un año y que, a un paso de su cierre, tuvo que ser aplazada a raíz del estallido de la pandemia. El fondo español AZ Capital asesoró a Imperial Brands (antes Imperial Tobacco) en la citada venta, que se estructuró en dos partes. La cuarta compañía tabaquera más grande del mundo troceó el negocio de puros Premium para recortar su deuda y vendió el fabricante de puros habanos por un valor conjunto de 1.225 millones de euros a dos inversores: la propia Allied Cigar y Gemstone Investment Holding.

Allied Cigar -cuyo administrador único es Directorship Cibeles, que a su vez tiene a Francisco Gómez como representante- es una sociedad limitada con sede social en Madrid, cuya fecha de constitución data del 2 de enero de 2020. Hasta el 23 de abril su nombre era Eldorado Directorship. Este inversor se hizo con la mayor parte del negocio (80%) de Imperial Brands, incluidas las firmas con sede en Cuba. El 'lote' que compró de este vehículo de inversión comprendía la mitad de Habanos -empresa cubana exportadora de cigarros puros fabricados a mano que incluye marcas como Romeo y Julieta, Cohiba o Montecristo. También el 50% de Altabana, comercializadora de puros cubanos en el mundo.

El segundo inversor, Gemstone Investment Holding, adquirió por 185 millones de euros la división de Premium Cigar en EEUU, un área que incluye tanto la filial Altadis USA, como los portales de venta online Serious Cigars y JR Cigar. La compra de Gemstone también incluyó cerca de una treintena de establecimientos de la cadena Casa de Montecristo. Con ello, el segundo comprador se hizo con la actividad de Imperial Brands en el país norteamericano. Ambos compradores, consorcios formados por inversores individuales, compran a Imperial Brands por separado el negocio en EEUU y el resto del mundo.

La venta se anunció en abril, pero no se hizo efectiva hasta noviembre. La operación supuso fragmentar en dos el imperio de Tabacalera. Una de las razones para estructurar la venta de tal forma fue la necesidad de lidiar con las sanciones estadounidenses a la parte cubana del negocio. Precisamente, esto amainó el interés de grandes fondos internacionales por el negocio de puros de Imperial Brands quien, a finales de 2019, empezó a negociar en exclusiva con Huabao International Holdings, gigante cotizado de Hong Kong.

La pandemia frenó las conversaciones y no fue hasta abril del año pasado cuando Imperial anunció la venta a Allied y Gemstone, sociedades que aún no han concretado si detrás de sus alianzas se encuentran socios industriales como la propia Huabao, 'holding' cuya facturación anual supera los 3.000 millones de dólares. Desde AZ Capital resaltaron tras el cierre de la operación que el proceso había resultado especialmente delicado puesto que exigió de la colaboración de equipos negociadores en siete países. El fondo también resaltó que la citada venta en dos partes también supuso la escisión física de la mayor fábrica de puros del mundo. Y el proceso no ha terminado. Imperial aún deberá traspasar los activos de República Dominicana a lo largo del año en curso.