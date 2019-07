'Tattoo Wine' será la primera plataforma blockchain del vino a nivel mundial

Bodegas Riojanas S.A., una de las más prestigiosas empresas vinícolas españolas, ha presentado este jueves en Madrid, junto a Blockchain Wine Pte. Ltd. y la consultora EY, Tattoo Wine, una plataforma que integra el e-commerce y la tecnología blockchain para asegurar la procedencia y autenticidad de los vinos. De esta manera, Tattoo Wine se convierte en la primera plataforma e-commerce especializada en vino que integra la tecnología blockchain.

Bodegas Riojanas es el socio principal en España para este proyecto que revolucionará la industria del vino. La bodega, que tiene como gran eje apostar por la innovación manteniendo el respeto a la tradición, se suma como asociada a un nuevo concepto de comercialización de vino que ya ha sido presentado tanto en Shangai como en Hong Kong por la sociedad de origen chino Blockchain Wine Pte. Ltd., a la que pertenece la plataforma y que está respaldada por The House of Roosevelt, uno de los principales distribuidores de vino en Asia

Tattoo Wine es el acrónimo de “Traceability, Authenticity, Transparency, Trade, Origin, and Opinion”, esto es: trazabilidad, autenticidad, transparencia, comercio, origen y opinión. La plataforma tiene como objetivo proporcionar confianza a los consumidores de vino al mismo tiempo que permite crear una red globalizada y transparente gracias a la capacidad que tiene el contrato inteligente, que permite que el vino sea intercambiado con seguridad y eficiencia. Todo ello con un foco especial en los mercados de China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, y Singapur, donde el consumo de vinos europeos se está expandiendo, lo que permitirá a Bodegas Riojanas ampliar su presencia a nivel mundial.

La tecnología Blockchain permitirá trazar la calidad, procedencia y autenticidad de los vinos. Cada botella de vino tendrá grabado un código QR que será único gracias al cual los participantes podrán acceder a la información de cada botella. De este modo los compradores de Tattoo Wine accederán a datos que pueden ir desde la ubicación y conducción de los viñedos, momento y climatología de la vendimia, variedades de uva, información detallada de las barricas utilizadas en la crianza como procedencia de la madera y tipos de tostados hasta las notas de cata, o premios y reconocimientos que ha obtenido cada vino.

D. Santiago Frías, presidente de Bodegas Riojanas dijo que: “Para nosotros la innovación no está reñida con el respeto a la tradición. Creemos que ser una bodega clásica no implica hacer un vino antiguo y por ello, a lo largo de nuestra historia, hemos ido adaptándonos continuamente a la evolución de los métodos de elaboración e incorporando las tecnologías de vinificación más avanzadas en cada momento. Por ello estamos orgullosos de seguir en el camino de la innovación con un proyecto como Tattoo Wine, que revolucionará los métodos de comercialización tradicionales del vino.”

En la misma línea, Mr. Tim Tse, presidente de Blockchain Wine Pte Ltd y Roosevelt China Investments Corporation, afirmó que “Aplicamos la última tecnología de blockchain a la industria vinícola. El nombre de nuestra plataforma 'TATTOO Wine' lo dice todo: Trazabilidad, Autenticidad, Transparencia, Comercio, Origen, Opinión. Gracias a ella tanto los amantes del vino como las empresas que se ocupan de él pueden comprar con total confianza, además de facilitar la accesibilidad a más opciones y mejores precios.”