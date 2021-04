TCI pide al Gobierno de Draghi que no presione en la venta de Autostrade

El fondo de cobertura británico The Children's Investment (TCI), dueño de un 10% de Atlantia, ha pedido al Gobierno de Mario Draghi que no presione al grupo de infraestructuras en la venta de su filial Autostrade per l'Italia (ASPI), que es la mayor operadora de autopistas de Italia con una red de 3.000 kilómetros.

Según ha informado en las últimas horas la prensa del país, TCI ha escrito una carta dirigida al primer ministro y a los titulares de Economía, Daniele Franco, e Infraestructuras, Enrico Giovannini, con fecha 12 de abril en la que les pide que permitan a Atlantia tomarse su tiempo para evaluar "de forma independiente y libre de cualquier interferencia política" la manifestación de interés del grupo español de infraestructura ACS, de Florentino Pérez.

A principios de este mes, la constructora española remitió una carta a Atlantia, su socio italiano en Abertis, en la que manifestaba su interés por hacerse con los activos de ASPI y valoraría a la compañía por 10.000 millones de euros. De momento, la única oferta vinculante que hay sobre la mesa es la que han presentado el banco de inversión italiano Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y los fondos a Blackstone y Macquarie, que valoran a ASPI en 9.100 millones de euros.

TCI, que es uno de los accionistas que opinan que ASPI vale al menos 11.000 millones de euros, cree que Atlantia tiene que poder estudiar todas las opciones sin presiones por parte del Estado, pues esto sería una "flagrante violación del principio de libre circulación de capitales".

El Consejo de Administración de Atlantia se reunirá antes del próximo 23 de abril para examinar la oferta de CDP y los dos fondos, y después elaborará un informe que explique la operación a los accionistas para que estos se expresen antes del 28 de mayo.

En la puja por ASPI podrían entrar otros dos sujetos: la firma de inversiones estadounidense Apollo y el grupo italiano Toto Holding, que ya mostraron su interés en octubre pasado pero que se retiraron del proceso por la lentitud en las negociaciones entre Atlantia y CDP, según informan este domingo varios medios italianos.

Ambos estarían dispuestos a presentar una oferta por el 88,06% que tiene Atlantia en la concesionaria o proponer unirse al consorcio con CDP, jugando la baza de que la mayor concesionaria italiana gestiona una red de carreteras considerada estratégica y no puede acabar en manos extranjeras.

De hecho, el ministro de Infraestructuras Giovannini dijo recientemente que el Gobierno podría ejercer, si lo creyera conveniente, la llamada "golden share" o acción de oro, es decir, la facultad del Estado de intervenir en operaciones de mercado sobre empresas italianas consideradas "estratégicas" contra intromisiones extranjeras hostiles.