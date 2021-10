Tebas arrincona a Telefónica en su afán por trocear y hacer 'de oro' a LaLiga

Javier Tebas arrincona a Telefónica después de años de alianza para tratar de sostener los derechos del fútbol. La operadora de telecomunicaciones ha sido el gran comprador de estos activos desde que en 2015 se iniciara la comercialización centralizada. Ahora, la patronal de los clubes, en su afán por maximizar los derechos ante un riesgo evidente de caída de los precios como ha sucedido en otros campeonatos europeos, introduce medidas que golpean en la línea de flotación a la que hasta ahora era su gran aliada, atada de pies y manos por la regulación actual como operador dominante tras la compra de Digital+ en 2015. Unas medidas que la dejan en una clara situación de inferioridad frente a competidores como Dazn y Amazon, señalados por los clubes como los 'caballeros blancos' que deben tomar el relevo. Una discriminación que acaba de ser denunciada por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe.

El primero de los golpes llega con la 'letra pequeña' de los plazos. Tebas ha batallado hasta la extenuación en los últimos meses para incluir la posibilidad de ampliar el periodo de explotación hasta los 5 años, el más alto de los que se han ido fijando en los principales campeonatos domésticos en Europa. Esta ampliación no es ningún capricho, pues la mayoría de los compradores están más cómodos con más temporadas a explotar, lo que generara más eficiencias en sus esfuerzos de marketing y, a la postre, en su rentabilización. Pero incluirlo en las condiciones deja a Telefónica totalmente arrinconada, debido a que la regulación actual le impide adquirir derechos por un periodo superior a los 3 años. Es decir, no podrá pujar por los diferentes paquetes por cinco campañas, como sí podrán hacer las grandes plataformas de internet.

Ante esta situación, la CNMC ha salido en defensa de la operadora de telecomunicaciones en el informe que acaba de publicar. El organismo presidido por Cani Fernández advierte claramente del riesgo de discriminación. Hasta mediados del año 2023, cuando seguirá vigente esa regulación, Telefónica tendrá ese veto de los tres años. "Se estaría excluyendo a uno de los potenciales y principales licitadores [Telefónica] de dos de las opciones que se plantean, las ofertas por cuatro y cinco temporadas", asegura. Esta exclusión iría, según ellos, en contra del decreto ley de 2015 que rige la normativa para la venta centralizada de derechos audiovisuales del fútbol en España.

LaLiga ha defendido esta misma semana que seguirá adelante con su plan de ampliar hasta 5 años los periodos, pese a que la CNMC considera que no cumple con el real decreto ley. Eso sí, la patronal mostró claramente su intención este jueves, señalando a la operadora de telecomunicaciones, que en los últimos meses ha defendido públicamente su intención de empujar a la baja el precio tras años de inversiones anuales de más de 1.000 millones de euros. "A tres años iría un solo interesado [Telefónica] y el precio bajaría entre un 20% y un 25%, mientras que de 3 a 5 años habrá varios y la cifra se igualará", aseguraban fuentes de la organización presidida por Tebas.

Este movimiento del presidente de la patronal de clubes es la plasmación en el papel de la 'guerra' soterrada que ha declarado a Telefónica en los últimos dos años, culpándola a ella (y a Orange) de reducir la base de clientes que quieren pagar por el fútbol -hasta los 2,5 millones- en su plan de distribución de este contenido dentro de paquetes de fibra, móvil y televisión de pago. En 2016, cuando se iniciaba esa comercialización centralizada de los derechos (bendecida por el Gobierno), la operadora salió al quite 'in extremis' para recomprar los derechos de los ocho partidos de LaLiga adquiridos por Mediapro a un precio mareante lo que disparó los ingresos por este concepto de los clubes. Un fuerte incremento del negocio durante estos últimos años que también ha permitido a la alta dirección de esta organización, con Javier Tebas a la cabeza, elevar un 31% sus salarios en la temporada 2019-2020 hasta los más de 6,3 millones.

La CNMC avisa que con los contratos de 5 años se estaría "excluyendo a uno de los potenciales licitadores [Telefónica] de dos de las opciones que se plantean"

Los criterios subjetivos, la 'puntilla'

La duración de los contratos de derechos no es la única arma de la que ha tirado Tebas para tratar de arrinconar a la dueña de Movistar. Se ha dotado de otra que puede decantar la balanza. Se trata del ya polémico 15%. LaLiga ha incluido una cláusula en la que establece una valoración adicional de hasta el 15% sobre la oferta económica para 'premiar' los requisitos técnico-formales. Valorará con un 5% 'extra' a los candidatos que acrediten "los mejores datos" relativos a la explotación de contenidos audiovisuales y con un 10% a los que enseñen una estrategia de distribución "universal" del fútbol y unas mejores cifras de audiencias.

Precisamente hace este movimiento justo después de criticar abiertamente y en público la estrategia de distribución de la teleco. Pero este sistema vuelve a recibir la dura crítica de la CNMC, que insiste en que esta configuración "no se corresponde con la exigencia del real decreto-ley de que el procedimiento sea público, transparente, competitivo y sin discriminación". El regulador insiste en que no se han fijado criterios objetivos. Al no tener esas fórmulas para medirlos, entiende que se deja una "amplia discrecionalidad de LaLiga para elegir al adjudicatario".

La exclusividad de Telefónica

Telefónica aún no se ha posicionado públicamente sobre estas condiciones, pues aún no ha habido una entrega del pliego de condiciones de manera formal, algo que se hará en la primera semana de noviembre. La operadora se enfrenta a un escenario sin la exclusividad en el fútbol, después de dos ciclos de subastas atesorándola para mantener un pie aún en el segmento 'premium' en un contexto de fuerte presión del 'bajo coste'. Varios analistas alertan de la alta penetración del cliente 'futbolero' en su base de clientes de televisión de pago, que suma unos 4 millones. El último en hacerlo fue Barclays que avisó sobre la importante merma económica que generaría en las cuentas de la filial española.

El resto de operadores se mantienen como 'convidados de piedra', a la espera de lo que suceda, pues según la regulación actual al menos tendrían acceso a los contenidos que compre Telefónica en la oferta mayorista y con precio regulado. Pero Orange, que en las dos últimas temporadas ha pagado algo más de 300 millones de euros para tener los derechos, sí que ha advertido de que LaLiga debe ajustarse a la situación actual en el campeonato, con una devaluación clara tras la salida de grandes jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Su consejero delegado en España, Jean-François Fallacher, aseguró que el público español está dispuesto a pagar "entre 500 y 600 millones de euros" al año por los partidos.

La batalla ya está lanzada. A partir de ahora arranca un partido especialmente tenso que debería terminar a finales del próximo mes de noviembre con el resultado de la subasta y los nombres de los compradores dentro del 'sudoku' de paquetes y escenarios. Queda por ver si el pronunciamiento de la CNMC -su informe no es vinculante pero podría actuar en caso de recibir alguna denuncia por parte de otro de los jugadores- puede impactar en el interés de actores internacionales.