Abertis no dejará Cataluña al limitar la opa de Atlantia su margen de maniobra

El grupo de infraestructuras Abertis no se plantea en estos momentos ningún cambio de sede fuera de Cataluña como consecuencia de la situación política y ante el clima de inestabilidad instalado, que ha llevado a tomar ya esta decisión a otras grandes compañías.



Fuentes de la compañía presidida por Salvador Alemany han asegurado a Efe que el traslado de la sede "no está ahora sobre la mesa".



Estas mismas fuentes han subrayado que la decisión probable que pueda tomar hoy CaixaBank sobre su cambio de sede central desde Cataluña a Baleares no tiene por qué marcar el camino de Abertis, pese a que ésta sea una participada de la entidad bancaria, ya que el tipo de negocio es muy diferente.

Además, Abertis está condicionada ahora por una opa por parte de la italiana Atlantia y esta circunstancia limitaría la capacidad del grupo catalán de infraestructuras de tomar decisiones.



Por otra parte, la compañía energética Gas Natural, también participada por La Caixa, no ha querido hoy hacer comentarios sobre qué pasos podría dar en el contexto político actual en Cataluña.



De momento, la multinacional no ha convocado ninguna reunión de sus órganos de dirección.



Banco Sabadell acordó ayer trasladar su sede social a Alicante, ante la posibilidad de que el Parlament de Cataluña haga una declaración unilateral de independencia, y CaixaBank celebra hoy un consejo de administración extraordinario para debatir una decisión en el mismo sentido.



Estos son dos ejemplos de los movimientos que están realizando grandes empresas con sede en Cataluña ante la incertidumbre e inseguridad jurídica que ha provocado la deriva soberanista