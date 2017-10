La Eurocámara pide mayor privacidad para las comunicaciones electrónicas

El pleno de la Eurocámara ha fijado este jueves su posición sobre las nuevas normas europeas de privacidad para las comunicaciones electrónicas, que pide dar más control al usuario sobre los datos que proporciona a páginas de internet o aplicaciones y limitar el uso que las empresas hacen de ellos.



El acuerdo salió adelante con 318 votos a favor, 280 en contra y 20 abstenciones y servirá para dar forma a las futuras reglas, que se aplicarán a las comunicaciones por teléfono o mensajes de texto y también a través de los nuevos servicios de mensajería a través de internet como WhatsApp, Skype, Messenger o Facebook.



El acuerdo, que salió adelante con 318 votos a favor, 280 en contra y 20 abstenciones, pide que se garantice más control del usuario sobre los datos que proporciona a páginas de internet o aplicaciones y se limite el uso que las empresas hacen de ellos.



Los "muros de cookies"



Para la Eurocámara es "prioritario" que se prohíban los denominados "muros de cookies" que bloquean el acceso a una página web si el usuario no da permiso para utilizar estos elementos, que son ficheros con información sobre el individuo que la web almacena en su equipo para personalizar la página en próximas visitas.



Los eurodiputados piden también que se vete la posibilidad de espiar los dispositivos personales de los internautas sin su aprobación mediante "cookies" o actualizaciones de programas, o seguir el rastro de las personas sin su consentimiento cuando se conecten a internet mediante redes wifi públicas, como las de centros comerciales o aeropuertos.



Insisten además en que los metadatos, que pueden proporcionar información sobre los números de teléfono a los que se ha llamado, las páginas web visitadas, la localización geográfica o la hora y fecha de una llamada, deberían tratarse como información confidencial y no ser nunca transmitidos a terceras partes.



Subrayan que los datos solo deben ser usados para el propósito para el que se haya dado consentimiento expreso y que deberían estandarizarse los ajustes de "privacidad por defecto" para todos los programas de comunicación electrónica.



"Frente al grupo de presión de la industria"



"El Parlamento Europeo hoy ha hecho la elección adecuada y permanecido firme frente al grupo de presión de la industria sobre el control de las comunicaciones personales. Es un derecho básico para los individuos saber cómo se usa su información", dijo en un comunicado el eurodiputado socialista estonio Marju Lauristin, ponente del texto.



La Eurocámara debe ahora negociar con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) el texto final de la regulación, que reemplazará la directiva actual de 2009 y adaptará las normas tanto a las posibilidades tecnológicas actuales como a las nuevas normas de protección de datos que empezarán a aplicarse en mayo de 2018.



La patronal europea BusinessEurope consideró en un comunicado que la posición del Parlamento complica el cumplimiento de las normas por parte de las empresas y "es mala para la economía digital, la digitalización de la industria y una mejor regulación".



La organización que agrupa a casi cuarenta federaciones empresariales europeas, insistió en que "debe encontrarse un equilibrio entre el respeto de la vida privada y familia, incluyendo la confidencialidad de las comunicaciones, y las oportunidades para las empresas" y en que la innovación "no debe ser lastrada por reglas restrictivas".

RELACIONADAS Por La Información Por La Información Por La Información Por La Información El Congreso convalida mañana el nuevo canon digital que podría tramitarse como proyecto de ley para incluir cambios