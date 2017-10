Vodafone renueva su estrategia con la frase 'El futuro es apasionante. Ready?'

No opina sobre la situación en Cataluña: “No vamos a comentar cualquier tema político. No quiere decir que no lo sigamos con atención”.

SEGUIR Compartir esta noticia



Introduzca el texto aquí

Vodafone cambia de cara. Abandona su lema desde 2008, el “Power to you” por otro lema, también, en parte, en inglés: “El futuro es apasionante. Ready?”. Un cambio que será global, en los 36 países en los que opera la multinacional británica pero con adaptaciones locales, según ha explicado a los medios su presidente en España, Antonio Coimbra.



“La marca es la cara de la empresa y queremos que el mercado nos entienda. Es un reposicionamiento porque la marca sigue siendo la misma”, matiza Coimbra. “Es un reposicionamiento global con matices locales”.



Es el tercer posicionamiento de la marca británica en España. Primero, en 2003, “la vida es móvil. Movil es Vodafone”. El segundo, en 2005, “es tu momento, es Vodafone”. “Era un momento en el que hubo un cambio en el mercado. Internet empezó a ser de masas en el móvil”, explica Coimbra. Desde 2009, su lema en inglés “Power to you”. “Quisimos ser más humildes, tener un eslogan que daba el poder a los clientes porque también era el momento del auge de las redes sociales”, justifica el directivo.



“Ahora han pasado muchos años y hay que reposicionarse. Los ciclos son cada vez más cortos y hemos pasado de ser un servicio de telefonía móvil a los servicios convergentes, la multipantalla”. El nuevo posicionamiento tiene como base que la tecnología es percibida como una “evolución permanente” y “hace que el futuro sea apasionante pero abrumador y genera un poco de ansiedad”. No cambia el logo ni el color “No cambia el logo ni el color pero se da más peso a la gota”, apunta Cristina Barbosa, directora de marca de Vodafone España.



Vodafone justifica esta premisa con una encuesta, realizada a 13.000 personas de 14 países, sobre si son optimistas o no. La conclusión: el 52% de los españoles encuestados son optimistas y creen que la vida será mejor dentro de 20 años. El 29%, en cambio, cree que será peor. Según esta encuesta, los españoles somos más positivos porque, a nivel global, el 48% es optimista y el 32%, pesimista.



Este reposicionamiento conllevará la mayor campaña publicitaria de Vodafone en sus 33 años de historia. En España, el anuncio tiene como protagonista a Steve Wozniak, cofundador de Apple, que se percibe como “becario” en continuo aprendizaje. La música de la campaña será la canción ‘Absolute Beginners’, de David Bowie. Con ella, Vodafone dejará de utilizar el ‘Don’t worry, be happy’ de Bobby McFerrin. La campaña durará tres o cuatro semanas y se lanzará a la vez en todos los mercados donde opera.



Con la campaña, reconoce Coimbra, más que captación de nuevos clientes, la compañía busca fidelización y evitar las bajas. Situación en Cataluña Más allá de su imagen de marca, la situación política en Cataluña; y Vodafone no ha querido dar su opinión. “No vamos a comentar cualquier tema político”, asegura Coimbra. No quiere decir que no lo sigamos con atención. Nuestra principal preocupación es nuestra gente y nuestros clientes pero no voy a hacer ningún comentario sobre cualquier otro tipo de especulación”.



“Es mi deber mantener a mi grupo informado, lo hago con frecuencia. Cataluña es un tema mayor y mantengo al grupo informado”, asume Coimbra a las preguntas de los medios. “No hemos tenido reuniones con otras empresas del sector, no formamos parte de un órgano de conversación sobre Cataluña”.



“No tenemos ningún indicio de que pueda afectar al Mobile World Congress, seguimos preparándolo con normalidad”, apunta Coimbra.

Por Cristina G. Bolinches

No opina sobre la situación en Cataluña: “No vamos a comentar cualquier tema político. No quiere decir que no lo sigamos con atención”.