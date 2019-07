Telefónica firma la paz con el gigante chino del móvil Vivo para usar su marca

Casi dos años después de que arrancara la batalla sellan la paz. Telefónica y el gigante chino del móvil Vivo han alcanzado un pacto de no agresión para que la teleco pueda utilizar esa marca con la que ya opera en el mercado brasileño desde hace años. No le ha salido gratis, pues ha tenido que restringir algunos de los usos para no impactar con el fabricante asiático. Aún sigue teniendo peleas con otras compañías a cuenta de la enseña de su asistente virtual: Aura.

El registro de marcas es el movimiento previo de cualquier empresa antes de lanzar un producto o servicio nuevo. Telefónica quería en 2017 ampliar mucho más los usos de su marca Vivo, cabecera de su negocio brasileño, en Europa. Incluyó algunos como los vinculados a la creación de aplicaciones móviles. Este movimiento generó la reacción contraria de Vivo Mobile communications, uno de los mayores fabricantes de 'smartphones' de China, que le cerró el paso. Telefónica contestó oponiéndose también al registro por parte de su 'rival'. Así empezó la batalla.

El factor clave de la pelea hay que encontrarlo en el parecido entre ambas enseñas, que podrían llevar a confusión. Ambas compañías señalaban a la otra por esta misma razón. "Un consumidor medio puede entender que sus productos [sus móviles] tienen el mismo origen [en referencia a la marca de Telefónica] que, evidentemente, no es el caso", llegó a argumentar la empresa china. La teleco española también lamentó las similitudes.

El año pasado se mantuvo una negociación durante varios meses entre ambas partes, sin éxito alguno. No se llegó a un acuerdo y se continuó con el 'tira y afloja'. Este mes de julio se ha llegado a un pacto final, después de que Telefónica haya accedido a reducir algunos de los usos vinculados a los móviles. Ninguno de los dos informó a la Oficina de Marcas Europea (Euipo) sobre cómo sería el reparto de los costes de este particular 'pleito', por lo que concluyó que ambas deben pagar sus propios costes.

Con esta victoria, Telefónica se reserva la utilización de esta marca en Europa para los servicios vinculados, principalmente, al sector de las telecomunicaciones. En el momento en que arrancó este proceso, la operadora quería asegurarse todas las opciones. Pero a mediados de 2018, sin el acuerdo para la utilización de Vivo, decidió que su segunda marca después de Movistar sería O2, con la que se internó en la gama 'media-baja' tras la irrupción y el crecimiento de Másmóvil.

El perdedor, un gigante del móvil

El perdedor de esta pelea es Vivo Mobile Communications LTD, uno de los mayores fabricantes de móviles. En los primeros meses de 2019 se ha mantenido, según las cifras de la consultora especializada CounterPoint, como la cuarta firma china del sector por cuota de mercado después de Huawei, Xiaomi u Oppo. Se mantuvo entre el 7% y el 8% de las ventas a nivel global. Pertenece al grupo BBK Electronics, que también tiene otra enseña de 'smartphones' OnePlus.

Al margen del 'caso Vivo', la operadora española sigue manteniendo algunas batallas por registrar 'Aura', el asistente virtual basado en su cuarta plataforma, en sus dos derivadas: Movistar Aura y Telefónica Aura. Recibió la oposición de la compañía vasca Nuevas Estrategias de Mantenimiento, el grupo de medios alemán Heinrich Bauer Verlag KG o la operadora británica Gamma Telecom Limited. Aún se mantienen las dos primeras con su 'no', sin que aún se haya llegado a un acuerdo.

En el otro lado se encuentran las firmas que ha ido registrando sin la oposición de ningún tercero. Logró incluir el uso de 'Reconecta', el lema del nuevo plan de negocio elaborado por el equipo del presidente, José María Álvarez-Pallete, o la firma completa 'Reimagina, reinventa, reconecta'. Tiene solicitada Movistar Living Apps, es decir, el nuevo ecosistema de aplicaciones incluidas en Aura que Telefónica pretende abrir a otras compañías.