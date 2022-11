Telefónica apura plazos para zanjar la subida de salarios al IPC con sindicatos

El dato de la inflación de agosto hizo saltar las alarmas en muchas compañías que debían ajustar sus salarios de acuerdo al IPC. Telefónica era una de ellas. En ese mes se disparaba por encima de la barrera psicológica del 10%. La operadora de telecomunicaciones debía compensar la pérdida de poder adquisitivo a partir de 2023 a toda su plantilla bajo convenio colectivo en España. Las medidas correctoras en productos como la energía han hecho su efecto. Hoy el IPC acumulado es del 5,7%. Esto ha tranquilizado los ánimos en ambas partes y la teleco apura plazos para concretar este ajuste con los sindicatos. Todo apunta a que ambas partes esperarán al nuevo año para ese cierre definitivo.

Lo habitual en ocasiones anteriores era que en el mes de octubre se iniciaran las conversaciones entre la operadora y los representantes sindicales para ejecutar la subida salarial. Se manejaba esa fecha para arrancar ese examen. En el pasado, con una inflación muy contenida, las variaciones respecto al cierre definitivo eran mínimas por lo que se sentaban las bases con cierta antelación, según explicaban fuentes de las organizaciones sociales. Ese era el objetivo que se había planteado la compañía y así lo hicieron saber a comienzos de ese mes. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos han contenido las prisas.

No ha habido conversaciones concretas sobre este asunto. Y, según explican desde fuentes sindicales, no hay previsión de que las haya hasta que arranque 2023 y se tengan ya los datos cerrados de la inflación acumulada de todo el ejercicio. El consejero delegado, Ángel Vilá, aseguraba a los analistas hace dos semanas que, efectivamente, no habían iniciado "negociaciones" con los representantes de los trabajadores, pero no dio ningún tipo de plazo. Las dos organizaciones principales insisten en que no ha habido contactos.

Lo que dice el convenio colectivo que fue prorrogado a principios de este año durante un ejercicio extra más tiene que ver con la recuperación del poder adquisitivo perdido. Si el IPC acumulado del periodo 2019 a 2022 (ambos incluidos) fuera superior a los incrementos pactados, "ambas partes se comprometen a revisar las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2023 para garantizar que no se produzca pérdida". En ese marco regulatorio, para 2019, 2020 y 2021 se había previsto una subida del 1,5% y para el actual ejercicio se situaba en el 1%.

En el año 2019 y 2020 la inflación fue más beneficiosa. Sin embargo, fue en 2021 cuando el escenario cambió con un IPC acumulado real del 6,5%. Pese a ese pico vivido en el pasado verano, en 2022 el acumulado de los últimos doce meses se sitúa en el 7,3% (un total del 5,7% desde enero). Todas las previsiones apuntan a que, salvo un acontecimiento extraordinario, el dato interanual podrá bajar más en noviembre y diciembre. Esto haría que la compensación a ejecutar en 2023 a todos los empleados se situara por encima de la barrera del 8%. Vilá no quiso adelantar acontecimientos y ante las preguntas de los analistas se limitó a asegurar que los costes laborales tendrán "un incremento superior al que hemos visto en 2022".

Telefónica toma medidas para compensar la subida que tendrá que pactar con los sindicatos: incrementa precios a partir de enero de 2023

En este escenario, y con la energía y otros productos al alza, Telefónica ha puesto remedio para compensar antes de arrancar esas conversaciones para concretar la subida salarial. En un primer momento señaló la bajada de los costes del fútbol y la estabilización de la luz como eficiencias relevantes. Ahora acaba de poner otra medida sobre la mesa: el incremento de precios que anunció el propio Vilá la pasada semana en un evento organizado por Morgan Stanley. El consejero delegado anunció que se ha desechado la idea de plantear una estrategia de 'Más precio por más servicios' y simplemente invocan una cláusula incluida en los contratos de los clientes que se refiere al incremento de costes del servicio para poder ejecutar la subida. La media es del 6,8% pero para algunos paquetes superará las dos cifras.

El caso español es el más paradigmático, pero no es el único flanco que debe cubrir la teleco. En Alemania, la subida fue del 3,4% para todos los empleados, junto con algunas ayudas particulares a algunos segmentos. La negociación "está pendiente para 2023 y esperamos un resultado razonable", apunta Vilá. En Reino Unido, este ejercicio se elevó un 3%. "Las conversaciones para 2023 no han empezado", explicaba. En Brasil y Latinoamérica, "el objetivo es estar en línea con la inflación o ligeramente por debajo". Debido a que los acuerdos no incluyen cláusulas como la del convenio en España, el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete intentará "negociar precios por debajo de la inflación, pero las conversaciones siguen pendientes".

En el resto de grandes rivales, no hay ningún movimiento. Tanto Orange como Vodafone no tienen a la mayoría de sus empleados con indexación de salarios al IPC. En el caso de la francesa, según explican fuentes sindicales, la vinculación la tiene sólo una parte reducida de la plantilla -los que cobran menos de 35.000 euros brutos anuales-. En el caso de los británicos, no hay ningún grupo con esta ventaja y además tienen los incrementos vinculados al cumplimiento de objetivos comerciales y de negocio.