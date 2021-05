Telefónica esquiva un plan de bajas en la negociación para prorrogar el convenio

Telefónica no pretende hablar sobre un nuevo plan de bajas incentivadas para la plantilla de sus tres grandes filiales en España. Al menos, por ahora. La operadora arranca este jueves la negociación de la prórroga durante un año 'extra' más del convenio colectivo que rige para los más de 20.000 empleados con los que cuenta en este país procedentes de sus tres principales filiales. Y lo hace sin que en la 'hoja de ruta' se encuentre la aprobación de otro plan, pese al vivo interés que existe entre la plantilla. El último se aprobó en 2019 y desembocó en la salida de más de 2.600 empleados mayores de 53 años.

Hace más de un mes, las dos organizaciones sindicales mayoritarias de este convenio, CCOO y UGT, solicitaron a la compañía, presidida en España por Emilio Gayo, abrir la mesa de negociación para llevar al límite el periodo de vigencia del convenio, ante la cierta inestabilidad generada por la crisis del coronavirus, tal y como avanzó La Información. La respuesta de la compañía y la fijación de una fecha para iniciar las reuniones se han retrasado hasta que se ejecutara el grueso del retorno a la actividad de los centros de trabajo después de más de un año de teletrabajo masivo en la operadora.

Ambas partes fijaron este jueves 13 de mayo como el pistoletazo de salida de estas conversaciones formales. El convenio cumple su vigencia el próximo 31 de diciembre de este año pero tiene la posibilidad de prorrogarlo un año más. Y eso es lo que pretenden las dos organizaciones sindicales: "El fin es extender la protección del convenio a todos los trabajadores en estos momentos de incertidumbre".

Entre la plantilla -y los sindicatos- se había generado mucha expectación ante la posibilidad de que se aprovechara la negociación para poner sobre la mesa un nuevo PSI. Desde la compañía no se había cerrado la puerta de manera tajante y los antecedentes invitaban a que se podía plantear. Tanto en la negociación de los convenios colectivos de 2015 y de 2019, el plan de bajas se puso sobre la mesa en el transcurso de las conversaciones. Sin embargo, la compañía sí que ha sido tajante ante las organizaciones sindicales. Ha advertido de que, al menos en el marco de esta negociación, no pretende incluir este punto.

La decisión tiene un trasfondo económico importante que se ha tenido muy en cuenta por parte de la compañía. La necesidad de reducir costes ha estado presente en los últimos años en la filial española. Pero un plan de bajas con condiciones más o menos similares a los dos firmados en el pasado supone un coste inicial muy fuerte para las arcas de la compañía. No hay que olvidar que el dinero destinado al pago de la prestación a los que salen de la disciplina de la empresa hay que provisionarlo previamente. El de 2019 ascendía a más 1.600 millones de euros y trastocó los beneficios de ese ejercicio. Obviamente, la empresa no se cierra la puerta a abordarlo en el futuro, pero a corto plazo no está en sus planes.

La plantilla actual de Telefónica en España asciende a más de 28.500, de acuerdo a las cuentas anuales de 2020. Sin embargo, ahí se incluyen filiales que no están incluidas en el convenio colectivo (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) como todas las tecnológicas o todos los directivos y empleados que 'cuelgan' de la división corporativa. Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se refieren a Movistar, sumaba a finales del año pasado unos 18.000 frente a los 21.800 de mediados del año 2018.

Con este PSI aparcado en el corto plazo, la compañía sí que mantiene activo el plan de bajas para todo el departamento corporativo. Este, denominado Plan 10, tenía el objetivo de aligerar la plantilla con la salida de entre 500 y 600 empleados. El estallido de la pandemia global del coronavirus frenó las salidas y ahora se está reactivando. Se ha cubierto una parte significativa de estas salidas, aunque aún quedan otras, por lo que esperan poder cerrarlo en los dos próximos meses.

Aspectos clave del convenio

Más allá del plan de bajas, los sindicatos quieren blindar durante la negociación del convenio algunos de los aspectos clave del convenio en un momento especialmente delicado. "Nuestro objetivo es utilizar la seguridad jurídica, económica y laboral para sortear con todas las garantías la crisis sanitaria, social y económica que actualmente está marcando nuestra sociedad", aseguran CCOO y UGT. Uno de ellos es la subida salarial media del 1,5%.

El otro aspecto clave es el del teletrabajo. Después del estallido de la pandemia, los sindicatos buscaban regularlo de una manera mucho más exhaustiva, dando más facilidades y seguridad jurídica. El convenio actual se negoció en 2019, cuando no había ni rastro de coronavirus. Y en él se establecían líneas muy genéricas. "Queremos explorar la actualización del vigente acuerdo de teletrabajo, para que recoja nuevas propuestas de mejora", apuntan.