Telefónica logra beneficio récord por las ventas y rebaja deuda a 26.200 millones

Telefónica cierra el segundo trimestre del año con un beneficio récord gracias a las operaciones corporativas culminadas en el periodo. Las plusvalías y los ingresos generados por la fusión de O2 con Virgin en Reino Unido y la venta de las torres de Telxius a American Tower Corporation (ATC) dispararon las ganancias permitieron recortar la deuda neta financiera del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete a 26.200 millones de euros. Sin embargo, las divisas volvieron a afectar al volumen de negocio, que volvió a resentirse, también impactado por la reducción del tamaño del grupo tras los cambios en la contabilidad de la 'joint venture' británica.

En concreto, durante el periodo de abril a junio de este año, la operadora ha elevado las ganancias a los 7.743 millones de euros procedentes de las operaciones corporativas que se han cerrado definitivamente tras las autorizaciones de los organismos de la competencia. Estas transacciones en Reino Unido y en Telxius han permitido recortar la deuda un 30%, reforzar la estructura de capital con un aumento del patrimonio neto y una mayor posición de liquidez, que aumenta hasta rozar los 27.000 millones.

En el otro lado, los ingresos se han visto resentidos nuevamente: una caída del 3,6% hasta situarse ligeramente por debajo de la barrera de los 10.000 millones. Y, en parte, también están motivados por esas transacciones, ya que implican una reducción del tamaño del grupo -que se conoce como perímetro-. Telxius no generó ingresos desde junio, al igual que O2 en Reino Unido, que no se integra en los resultados globales desde esa fecha y sólo generará ingresos consolidados en forma de dividendos a partir de ahora. Este efecto no es el único que ha impactado, pues también ha contribuido, como viene siendo habitual, el tipo de cambio de las divisas latinoamericanas.

La evolución en este primer semestre, junto con unas "positivas perspectivas" para la segunda mitad de este año en los mercados principales de la operadora le llevan a mejorar sus objetivos financieros. Anteriormente, se contemplaban una estabilización de los ingresos y del resultado bruto (Oibda), ahora se considera que habrá un "ligero crecimiento". Además, defiende que se regresará a un nivel normalizado de inversión (Capex) sobre ventas de hasta el 15%. Por otra parte, confirma el dividendo y además anuncia que propondrá a los accionistas la amortización del 0,7% del capital que tenía en autocartera a cierre del trimestre.