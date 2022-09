Telefónica cierra la entrada en Bit2me y lanza un piloto para cobrar en 'criptos'

Telefónica se sumerge en las criptomonedas. La operadora ha confirmado este jueves el cierre del acuerdo para su entrada en el accionariado como socio de referencia de Bit2me, la plataforma española de intercambio de estos activos. La transacción, adelantada por La Información, es sólo el primer paso.Ahora lanza un primer piloto para cobrar en 'criptos' dentro de su tienda online de tecnología Tu.com. Lo hará precisamente apoyándose en la tecnología de la startup española. Este es uno de los proyectos anunciados este jueves en el marco del evento Metaverse Day organizado por la operadora de telecomunicaciones para mostrar los avances de sus proyectos en web3 y metaverso.

La compañía no ha dado más datos sobre la entrada en la compañía española dirigida por Andrei Manuel y Leif Ferreira. Fuentes conocedoras apuntaron que la ronda de financiación era de entre 20 y 30 millones de euros. La operadora se había comprometido a tomar una participación muy relevante de la startup, que también está invertida por el fondo de capital riesgo español Inveready. Hasta la fecha, la compañía había levantado 2,5 millones de diferentes inversores privados. La entrada en el capital de Telefónica representa un espaldarazo para la compañía en un momento especialmente delicado para el sector. En los últimos trimestres se ha vivido una auténtica sacudida, con caídas importantes en las cotizaciones de algunas de las criptomonedas destacadas

Uno de los primeros proyectos que Telefónica pondrá en marcha con su nueva invertida será el pago en criptomonedas en una de sus tiendas online. El grupo presidido por José María Álvarez-Pallete no manejará las criptomonedas, sino que implantará la pasarela de pagos de Bit2Me para que las 'criptos' que entreguen los clientes sean convertidas a euros antes de entrar en la caja de la operadora. Se va a circunscribir sólo a la tienda Tu.com, una web en la que distribuyen productos tecnológicos desde teléfonos móviles a ordenadores y televisores. Por ahora, según ha explicado el responsable global del área digital de Telefónica, Chema Alonso, no van a ir más allá. No existen planes para poner en marcha este cobro a clientes finales, tanto empresas como residenciales, en servicios de conectividad, el grueso de la facturación mensual del grupo.

Se trata de un primer proyecto piloto que le permitirá experimentar con este tipo de pagos que, obviamente, siguen siendo muy incipientes. Los importes de las transacciones deben ser inferiores a los 500 euros -muchos de los móviles de gama media y alta se quedan fuera de ese rango-. "Queremos ponérselo más fácil a la gente que tenga sus propios wallets (carteras con criptomonedas) para almacenarlas", explica Alonso.

Otras inversiones

La inversión en Bit2me no ha sido la única que ha llevado a cabo en este sector en los últimos meses. También ha decidido adquirir Imascono, compañía especializada en el desarrollo de experiencias en realidad extendida y en el metaverso. Con esta transacción, que implicará la integración de una plantilla de unas 25 personas, la teleco incorporará la capacidad de desarrollar sus propias experiencias, así como para sus clientes corporativos.

También ha entrado como accionista en Crossmint, una herramienta que permite a los creadores de NFT aceptar pagos a través de tarjetas de crédito, y en el fondo Borderless Capital, un fondo de capital riesgo cofundado por un antiguo directivo de Telefónica y que invierte en la empresa que desarrolla la red Helium para la conectividad de dispositivos IoT en la que los participantes, a través de la tecnología 'blockchain', reciben un pago por la utilización de sus dispositivos.

Álvarez-Pallete asegura que España tiene capacidad para explotar el metaverso: "Si no las aprovechamos, será porque no somos capaces de generar la innovación sobre esas plataformas"

La apuesta por el metaverso

Al margen de las criptomonedas, la compañía ha firmado varias alianzas con grandes compañías tecnológicas para perfilar unas primeras experiencias inmersivas en el metaverso. Primero con Qualcomm, con el que ha suscrito una alianza estratégica con la que desarrollar y hacer crecer el ecosistema de lo que se conoce como realidad extendida. Y después con Unity y Niantic. Con la primera para perfilar la creación de contenidos y experiencias 3D. Con la segunda, desarrolladora del videojuego de realidad aumentada Pokémon Go, para explorar las capacidades de la red 5G para el desarrollo de experiencias para el metaverso.

Dentro de esas experiencias inmersivas, Telefónica ha lanzado dos iniciativas que tratan de ser primeros pasos. Una es la aplicación de realidad virtual para las gafas Oculus -propieda de Meta, holding que controla Facebook e Instagram, con contenidos par los usuarios y un mundo virtual diseñado por el artista español Okuda. La otra es en Horizon World, entorno social inversivo de Meta.

Telefónica busca subirse al carro del metaverso. Alonso ha recordado que los analistas hablan de 3 billones de euros de negocio generado por este sector en el año 2030. La realidad es que la operadora no busca tanto competir con las grandes tecnológicas por los servicios en esa nueva web3, sino experimentar para apuntalar sus redes de cara a esta nueva ola tecnológica. En ella serán necesarias las redes móviles ultrarrápidas 5G, en la que la velocidad de transmisión de la información sea mucho mayor o la llamada computación en el borde, es decir, acercar los centros de datos y su gestión para reducir esos tiempos en servicios que necesitarán de una mayor inmediatez.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, se ha mostrado convencido durante su intervención en el XXI Congreso de Directivos de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos de que España está "especialmente capacitada para aprovechar esta oportunidad". "Tenemos las capas del metaverso o las capas de la web 3, que van a ser necesarias. Si no las aprovechamos, será porque no somos capaces de generar la innovación sobre esas plataformas", ha asegurado.