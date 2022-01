Telefónica negocia con Dazn para llegar a un pacto de derechos de TV este enero

Un acuerdo relativamente rápido para asegurarse todo el fútbol a partir de la próxima temporada. Telefónica negocia con la plataforma británica Dazn para alcanzar un pacto con el que tenga acceso al 45% de los partidos que no tiene tras la subasta del pasado mes de diciembre. La operadora española busca reducir todo lo posible el precio a pagar esgrimiendo sus casi 2 millones de clientes con fútbol en los paquetes convergentes de Fusión en España. Lo que se espera es una alianza similar a la que se llevó a cabo con la MotoGP, cuya exclusiva estaba en manos del ‘Netflix de los deportes’, hace ahora justo doce meses.

La operadora ya lo advertía el pasado 13 de diciembre a los inversores en el hecho relevante tras conocerse el resultado de la puja: “Telefónica dará los pasos necesarios para que los clientes de Movistar+ sigan accediendo al 100% de los partidos de LaLiga”. Hoy, según las diferentes estimaciones de mercado, cuenta con en torno a 1,5 millones que tienen contratado todo el fútbol o, al menos, uno de los paquetes con este contenido ‘premium’. Representan algo más de la mitad de los 3,8 millones que tenía a mediados del año pasado después de haber perdido algo más de 350.000 desde el estallido de la pandemia del coronavirus.

Esos “pasos necesarios” ya se están dando y los equipos de ambas compañías mantienen conversaciones para tratar de alcanzar un acuerdo en las próximas semanas, tal y como explican fuentes conocedoras. Ambas empresas ya tienen experiencia en un pacto similar para integrar en la plataforma de Movistar+ contenidos cuya exclusiva está en manos de la plataforma. A finales del mes de enero de 2021 las partes firmaron una alianza conjunta con la que la teleco incorporaba a sus paquetes deportivos la Premier League (Reino Unido), la Euroliga de baloncesto y MotoGP. A cambio, el canal de Fórmula 1 en manos de la operadora se puede ver en el ‘Netflix del deporte’ desde marzo.

Este pacto tiene incluida una integración similar, precisamente, a la que se ha llevado a cabo a través de Netflix. Pero con una diferencia: el cliente de Movistar puede disfrutar de hasta cuatro canales con todos esos deportes dentro de los paquetes más caros de Fusión sin tener que estar dado de alta en la plataforma. Este tipo de incorporación es la que persigue la teleco y así sumar a su oferta el resto de partidos. Pero la compra debería hacerse en ‘no exclusiva’ ante la regulación como operador dominante en la televisión de pago en España. En el precio que ha de pagar está la clave, después de que LaLiga y Javier Tebas lograran mantener sin apenas deflación los precios de los derechos pese a la salida de algunas estrellas en los últimos años como Messi o Cristiano Ronaldo.

El objetivo de la operadora es tratar de despejar este mismo mes de enero este asunto y asegurarse un presupuesto lógicamente inferior al que tendría en caso de contar con la exclusiva de todos los paquetes. Ya que no la ostentan, al menos que sea a costa de reducir la factura en un mercado como el español, vigilado con lupa por los inversores ante la dura guerra de precios y la potencial del ‘low cost’. Los acuerdos entre operadoras y las plataformas de vídeo bajo demanda suelen basarse en una compra al por mayor, según explican fuentes del sector. Es decir, en base al número de clientes que disfrutarán de ese contenido, se pagará una cantidad al dueño de los derechos (Dazn). Lógicamente, con un mayor volumen de usuarios la capacidad para recortar el desembolso es mayor.

Hay otra opción ‘remota’ y es que Dazn haga un ‘trueque’ con un pago extra -cuentan con algo menos de la mitad de los partidos- y así contar con la totalidad de los partidos y ofrecerlos en su plataforma. Eso no resultaría nada sencillo, no sólo por el coste importante para Dazn -no ingresaría el dinero de Telefónica por sus paquetes- sino que además tendría que distribuirlo de manera directa a través de su plataforma con la necesidad de elevar mucho los precios para evitar un agujero y de salir a ‘vender’ de manera directa al consumidor final. A esto habría que añadir la dificultad técnica, pues pese a los avances tecnológicos es un reto mayúsculo sostener cientos de miles de espectadores concurrentes en un partido relevante.

En el caso de Orange, siguen muy pendientes de qué hacer aunque hay menos prisa por alcanzar un acuerdo. En su caso debe mantener negociaciones a dos bandas: con Telefónica, con el precio regulado a través de lo que se conoce como coste mínimo garantizado (la polémica fórmula que establece el precio en base, sobre todo, a los clientes de televisión de pago y, en menor medida, de fibra óptica). Aunque el consejero delegado en España, Jean François Fallacher, asegurara hace unas semanas que iniciaría negociaciones, tendrán que estudiar las condiciones económicas, en especial, de Dazn.

Y mientras todo esto sucede, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) deberá estudiar sobre la opción de Telefónica de comprar los derechos del 55% de los partidos de LaLiga durante un periodo de cinco años. Son dos más que lo que plantea la regulación actual. Ampliarlo implicaría modificar los compromisos de la resolución de autorización de la compra de Digital+ en 2014. Estos pactos pueden modificarse pero ello requiere una resolución del Consejo del organismo presidido por Cani Fernández.

No hay plazos concretos y el estudio por parte del regulador podría alargarse durante semanas. “Un análisis de una eventual modificación requiere valorar si se ha producido una modificación relevante en la estructura o regulación de los mercados considerados y si el mantenimiento total o parcial de los compromisos sigue siendo necesario para resolver los problemas de competencia”, apuntan desde la entidad. En concreto habría que decidir si habría que exigir una contraprestación a la dueña de Movistar+. En caso de que el contrato con LaLiga se suscriba -aún no se ha hecho- sin que esté la resolución, se incluiría una cláusula con la posibilidad de reducir su oferta a tres años.

Estos meses serán claves para determinar el futuro del fútbol televisado en España de los próximos ejercicios. Telefónica deberá rebajar al máximo la factura a abonar en un escenario de reducción de costes -donde también se incluye la salida de unos 2.700 empleados de las tres principales divisiones del país a través del plan de bajas incentivadas firmado en plena Navidad-. Y Dazn tendrá que evitar que se le atragante la fuerte inversión realizada en España, alcanzando acuerdos de distribución con terceros.