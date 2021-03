Telefónica tiene hasta 300 ofertas de empleo activas en más de 10 ciudades

Hace escasos días que Telefónica presentó los resultados de 2020. Entonces, la comparecencia del presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, no era en absoluto baladí. No solo por ver cómo la multinacional había cerrado el año de la pandemia, sino también por el recorte de dividendo histórico, algo que no sucedía desde hace un lustro.

Además de eso, Pallete aprovechó su intervención para respaldar la consolidación entre operadores en Europa, dado que, en el escenario actual con altas necesidades de inversión no tiene sentido el número tan elevado de operadores que existe.

También remarcó que fuera de España, Telefónica ya está jugando un papel en procesos de consolidación, como reflejan la fusión de 02 y Virgin Media en Reino Unido -para crear uno de los mayores operadores del país-, el lanzamiento de la compañía de fibra en Alemania o la compra en Brasil de parte de los activos móviles.

Trabajo en Telefónica

Un papel, el que indica Pallete, que ha hecho que la multinacional haya publicado hasta 300 ofertas de empleo desde que comenzase el año. Todas ellas repartidas en más de una decena de ciudades como Madrid, Múnich, Uxbridge (en Reino Unido), Buenos Aires, Frankfurt, Berlín, México, Bogotá, Oxford, Barcelona, Oviedo y un largo, larguísimo etcétera.

Como dato: en las últimas 24 horas, la página web de Telefónica ha publicado más de medio centenar de ofertas de trabajo. Los puestos que se precisan, además, son variados: desde un experto en tecnologías cloud, hasta un ingeniero de datos, un consultor de ingeniería, gerente de cuentas, ejecutivo de ventas, arquitecto de Big Data, gerentes de tiendas, diseñador de UX, etc.

Para presentar las candidaturas en Telefónica es necesario hacerlo a través de su propio portal de empleo. En Madrid, por ejemplo, hay ahora mismo activas unas 53 ofertas de trabajo. Además, da la opción de buscar el puesto concreto, la localización o la fecha en que se hubiera publicado.

Dónde opera Telefónica

Como decimos, cuenta con ofertas de empleo en todos aquellos países en los que la multinacional está presente. Actualmente, opera en 12 países y tiene presencia en 24 con un promedio de 113.819 empleados.

En Europa tiene sedes en Reino Unido y Alemania, además de en España. En el país británico, comenzó a operar en 2006, tras adquirir O2. Al comenzar el 2020, contaba en Reino Unido con 34,8 millones de accesos. Mientras, en el germano, cuenta con un largo historial de más de 15 años y con 48,2 millones de accesos.

Al otro lado del charco, Telefónica opera en México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay.