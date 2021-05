Telefónica prepara el apoyo a Fainé ante el caso Villarejo en un próximo consejo

Telefónica prepara el respaldo público a su vicepresidente y primer ejecutivo de Criteria Caixa, Isidro Fainé, ante la investigación iniciada por el juez en el marco del 'caso Villarejo'. Lo hará en un consejo de administración que se reunirá en las próximas semanas. El reglamento del máximo órgano de decisión de la operadora de telecomunicaciones española obliga a dar cuenta de estas circunstancias después de un informe elaborado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La CNMV también reclama información exhaustiva sobre las medidas a tomar en casos como este.

Hace justo un mes, el magistrado al frente del conocido como 'caso Tándem' inició la investigación sobre el expresidente de Caixabank y sobre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por los encargos que ambas compañías habrían hecho al comisario jubilado en el marco de una batalla accionarial con el objetivo de frenar la entrada de Sacyr en la petrolera durante el año 2011, en plena crisis económica. Apenas una semana después de que se conociera esta medida, el consejo de la cotizada energética española hizo público un respaldo "firme" a la actuación de su presidente insistiendo en que no existía "conducta ilícita alguna o contraria al código de ética y conducta" y destacando su "impecable actuación profesional y su total confianza en su plena honorabilidad".

En el caso de Telefónica, la operadora aún no ha dado el paso, pero no tardará en hacerlo. Está llevando a cabo todos los preparativos internos para llevar a cabo un paso muy similar al dado en Repsol, mostrando su respaldo claro a Fainé, que hoy ocupa la vicepresidencia del consejo en representación de Caixabank y Criteria. La fecha de celebración de la reunión aún no está decidida. Todo apunta a que sería el último miércoles de mayo (día 26), que suele ser la fecha elegida mensualmente para abordarla.

Este movimiento está marcado con claridad dentro del reglamento del consejo de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. En él se establece que los consejeros deberán informar cuando se den situaciones que les afecten "que puedan perjudicar al crédito o reputación de ésta y, en particular, cuando aparezcan como investigados en cualquier causa penal". En este último caso, los miembros tendrán que dar cuenta de las vicisitudes procesales y de todos los detalles del caso. Fainé debe aportar toda esa documentación al órgano de administración.

Los pasos a dar

Después de haber recibido esa información exhaustiva, el consejo debe examinar y decidir, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, las medidas a adoptar. Entre ellas se encuentra la petición de dimisión del consejero o la propuesta de cese a la siguiente Junta General de Accionistas. En la compañía pretenden seguir los pasos de Repsol y, por tanto, respaldar al directivo y su gestión mientras avanza todo el proceso judicial.

En ese mismo reglamento, que este año ha sido actualizado para exigir un mínimo de consejeros independientes o reforzar la política de diversidad, se refleja la necesidad de informar sobre cualquier decisión en el informe anual de gobierno corporativo, salvo que concurran "circunstancias especiales que lo justifiquen", de lo que deberá dejarse constancia en el acta de la reunión. "Ello sin perjuicio de la información que la sociedad deba difundir, de resultar procedente, en el momento de la adaptación de las medidas", apostilla.

Por tanto, deja la puerta entreabierta a comunicar al mercado la decisión a través de un hecho relevante. La redacción de ese punto del reglamento es prácticamente igual a la recomendación número 22 del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras la reforma elaborada en el año 2020 por Sebastián Albella. Sería lógico pensar que, como llevó a cabo Repsol en el pasado mes de abril, se lleve a cabo un hecho relevante para informar a los accionistas y al mercado del apoyo expreso a su consejero.

La situación de Fainé en el órgano de decisión de la operadora es un tanto diferente a la de Brufau en Repsol. El primero ejerce la vicepresidencia no ejecutiva, para representar a Caixabank y Criteria, accionistas de referencia junto a BBVA, mientras que el segundo es presidente no ejecutivo. En el caso del expresidente de la entidad financiera ocupa un sillón desde el año 1994 y fue ratificado en el cargo en la Junta General de Accionistas del pasado año 2020 con un 94,7% de votos a favor.

El 'caso Villarejo'

Tanto Fainé como Brufau fueron citados como investigados por delitos de cohecho activo después de que la Fiscalía Anticorrupción informara a favor de esta petición, que proviene del que fuera presidente de Sacyr, Luis Del Rivero. Ambos dejaron claro en su declaración en la Audiencia Nacional que no tenían nada que ver con los espionajes encargados a José Manuel Villarejo en el año 2011. Se desligaron de estos trabajos pero sí que señalaron la grave amenaza que suponía la toma de control de Repsol por parte de la constructora junto con Pemex.

Fainé quiso trasladar al magistrado que ese movimiento de Sacyr tenía varias implicaciones muy importantes para Caixabank y para la Obra Social -cuya presidencia ocupaba en esas fechas-. En este sentido, defendió que la intención de Sacyr y Repsol era tomar el control también de Gas Natural. La Fundación depende, prácticamente en su totalidad, de los dividendos de la hoy ya rebautizada Naturgy.