Telefónica y Prosegur lanzan alarmas sin permanencia para crecer más del 10%

Sin permanencia ni costes iniciales de más de 150 euros. Telefónica y Prosegur lanzan su primer producto al mercado tras formalizar la 'joint-venture': un pack de alarmas con unas tarifas rompedoras en un mercado aún sin estandarizar en cuanto a precios. ¿La razón? Buscan hacerlo aún más accesible tanto para familias como para pequeñas y medianas empresas y tratar de acelerar el crecimiento de la compañía a una tasa de doble dígito.

La operadora y el grupo de seguridad no han querido esperar más después de que el regulador europeo haya dado luz verde a la compra del 50% de Prosegur por parte de Telefónica en acciones (0,9% del total) por algo más de 300 millones de euros. Así a partir del próximo lunes unificarán la propuesta comercial y lanzan una nueva tarifa que rompe con un mercado muy poco transparente con precios.

Mira también Telefónica tirará de la filial con Caixa para financiar las alarmas de Prosegur

Movistar Prosegur Alarmas lanza un producto destinado especialmente a hogares particulares y para pequeñas empresas que no tiene permanencia y sin costes iniciales de altas. Ambas características chocan con lo que vienen ofreciendo los principales operadores del mercado, incluido la propia Prosegur. El objetivo es tratar de acelerar el negocio que ahora será de ambos tras la adquisición y hacerlo crecer por encima del 10% anual. No han querido precisar cifras sobre los planes.

En 2019, según las cifras hechas públicas por la propia Prosegur, la división de alarmas generó unos ingresos a todo el grupo de 278 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 6% con respecto al año anterior. La mitad de esa cifra pertenece a España, que creció en torno al 10% al año.

El precio: 45 euros para clientes y 48 euros para pequeñas empresas. Incluye una cámara de 360, varios sensores, una central y un 'site' que permite una garantía de funcionamiento en caso de que hubiera un corte eléctrico. Ese precio es tanto para clientes Movistar, como para los que no lo son. ¿En el futuro habrá una mayor integración con la oferta convergente (fibra y móvil) de Fusión? Todo apunta a que sí, pero el consejero delegado de la nueva compañía, Enrique García, no ha querido avanzar esos planes. Lo que sí que añadirán serán funcionalidades y servicios que serán posibles sólo con clientes de la operadora o, al menos, serán más fácil de contratar.

¿Cómo será el funcionamiento? Básicamente se unifica toda la oferta y a partir de ahora todos los productos operarán bajo la marca con Movistar. Tanto la fuerza de ventas de la teleco -más de 1.000 tiendas y 10.000 comerciales- como la de Prosegur lo irán distribuyendo en España. Parten con una base de más de 200.000 alarmas ya instaladas. Eso supone contar con en torno al 10% de cuota de mercado, que en España suponía 2,3 millones de instalaciones.

¿Y qué sucede con los clientes que ya tenían contratados los productos previamente? No habrá un trasvase de éstos a las nuevas tarifas, sino que se mantendrán y, en todo caso, se estudiará "caso por caso". No queda claro si este nuevo precio supone un agravio comparativo respecto a la base de contratos actuales, pues éstos tenían una serie de características (cuota inicial o permanencia) que los nuevos no las tendrán.

Quieren acelerar la penetración de este tipo de productos y servicios en España. Según sus propias cifras, en España hay un 9% de hogares y pequeñas empresas con este tipo de contratos. Países como Suecia o Irlanda tienen una cuota del 12%, mientras que Noruega o Estados Unidos están entre el 17% o el 21%.

Este movimiento entra dentro de la estrategia de Telefónica de diversificación de su negocio 'tradicional' de conectividad en España, que se ha mantenido estancado en los últimos trimestres. Junto a las alarmas, la teleco ya ofrece préstamos rápidos (Movistar Money) y tiene el objetivo de hacer algo similar con seguros, para lo que ya mantiene conversaciones con diferentes aseguradoras.