Telefónica echa el resto y araña clientes de fútbol con rebajas antes de 'El Clásico'

Telefónica quiere echar el resto para arañar los últimos futboleros que quieran sumarse al carro en esta recta final de temporada. La operadora de telecomunicaciones apura este mes de febrero con más rebajas hasta final de la Liga, con 'El Clásico' entre Real Madrid y Barcelona de este fin de semana como 'gancho'. El objetivo es ganar cuota de mercado después de que el pasado verano Orange ganara parcialmente la partida, al ser más agresiva en sus precios.

El del fútbol es un coste ya asumido. Telefónica ha ido desembolsando trimestre a trimestre la factura de los derechos de retransmisión de la Liga Santander, que suponía casi 1.000 millones anuales de media. Pese a que esos pagos se han estabilizado en la última parte de 2019 y el arranque de este ejercicio, necesitan hacer un último esfuerzo para rentabilizarlo. Quieren exprimirlo más para ganar clientes de 'Fusión', sus paquetes convergentes más premium, ante el avance de las propuestas low cost y de su segunda marca O2.

De esta forma, en el mes de febrero se ha empeñado en rebañar a nuevos clientes que aún no han contratado el fútbol, que aguardan a la recta final de los campeonatos, y a otros que ya están en Orange. Lo hacen precisamente con unas rebajas de casi la mitad de la factura final durante los cuatro meses que quedan de temporada de La Liga. Se trata de un movimiento oportunista que acaba este mes de febrero y que tiene a 'El Clásico' entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona como gran atractivo.

Telefónica se está jugando mucho en esta pelea comercial con Orange. Básicamente porque se trata del segmento de más valor de su mercado residencial, con ingresos medios que rozan los 100 euros mensuales. Y, sobre todo, porque en el año 2019, según sus propias cifras, el número de clientes de televisión de pago, donde se incluye el fútbol, ha caído casi medio punto porcentual, hasta quedarse por debajo de los 4,1 millones. A esto hay que sumar el avance de O2, su segunda marca que ataca al 'low cost' y que está empujando a la baja el ingreso medio de la operadora en España, tal y como reconocía el consejero delegado, Ángel Vilá, ante los analistas la pasada semana.

En este contexto, la operadora presidida en España por Emilio Gayo asume el coste de esa rebaja para adquirir esos clientes, con la confianza de que ésos acaben quedándose en sus filas. Es realmente un acto de fe, pues no imponen periodo de permanencia por lo que se podrán marchar cuando concluya la temporada. Este movimiento se produce unos meses después de que Orange se llevara el gato al agua y, después de una guerra del fútbol veraniega mucho menos intensa de lo esperado, lograra mejores cifras de portabilidad y de ganancia de clientes.

Por su parte, la operadora francesa no ha querido pisar el acelerador y ha dejado el descuento del 50% para sus ofertas convergentes, a los que le suma el paquete de fútbol, cuyo precio no se ha tocado. Vodafone se mantiene al margen de esta pelea, pues desde esta temporada no cuenta con ningún derecho de retransmisión al entender que los costes que supondría en base a su base de clientes de TV de pago es inasumible y poco rentable.

Guerra en el 'low cost'

Como telón de fondo está una guerra soterrada por el segmento 'low cost'. La agresividad comercial se ha trasladado a ese terreno de juego. El consejero delegado de Telefónica quiso trasladar esa idea ante los analistas e incidió en que, pese al efecto negativo en sus ingresos medios por el avance de O2 -con tarifas mucho más reducidas-, estaba más preparado ante este giro. Esa segunda enseña ha cerrado el año 2019 con 175.000 clientes de banda ancha fija y 350.000 de móvil, de acuerdo a sus propias cifras. A principios de año contaban con 60.000 y 120.000, respectivamente.

En la gama más alta de productos está habiendo una menor agresividad en el mercado. Los récords de portabilidades móviles tiene más relación con el 'low cost', explican varias fuentes del mercado. Los descuentos directos no van más allá de los tres meses. Y grupos como Másmóvil también han aflojado la presión. Queda por ver cómo puede afectar la irrupción de Euskaltel con la marca Virgin en todo el territorio español, después de que el grupo vasco ya haya logrado el derecho a utilizarla y haya completado con éxito la firma de la ampliación del acuerdo mayorista con Orange para dar servicio fuera del norte del país.