Telefónica se cuela en el top 30 mundial del mercado de financiación sostenible

2022 no será recordado por ser un ejercicio histórico en volumen de emisiones de deuda, entre los efectos de la guerra en Ucrania y la reticencia de las empresas a colocar bonos en plena subida de los tipos de interés, que encarecían de manera importante los costes de la deuda. Una inestabilidad que ha pasado factura a los volúmenes de emisión, incluso al producto de moda -los ESG- que tras varios años de mejora constante pusieron un punto y aparte a su crecimiento el año pasado.

De acuerdo con el ranking que realiza Bloomberg, en el mundo se realizaron operaciones con este perfil por 1,5 billones de dólares en 2022; frente a los 1,8 billones de 2021 o los 852.000 millones de 2020. España fue el séptimo emisor del mundo -el sexto país si se descuentan las colocaciones con carácter supranacional-, con operaciones valoradas en más de 56.000 millones de dólares.

Aunque la cifra fue ligeramente más alta a la de 2021- 51.300 millones- solamente una firma con pasaporte español logró colocarse dentro del top 30 mundial: Telefónica. La compañía que preside José María Álvarez-Pallete habría realizado operaciones a lo largo del año pasado valoradas en 6.300 millones de dólares de acuerdo con los criterios de la agencia financiera, colocándose en el puesto 27 de la clasificación en el mundo. El primero fue la entidad pública francesa Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) con casi 40.000 millones. La Unión Europea habría sido el segundo emisor del mundo, con colocaciones por 35.000 millones.

Si se eliminan entidades públicas, Enel habría sido la empresa más activa del mundo; colocándose en la sexta posición en lo que a volumen de emisiones ESG se refiere, con casi 12.000 millones de dólares en colocaciones.

Menos actividad del sector público en plena subida de tipos

Junto a CADES o la Unión Europea, la mayoría de grandes emisores mundiales contaban con carácter público o supranacional. Así, en el top ten figuran entidades como el The International Bank for Reconstruction and Development, el Tesoro del Reino Unido o el Tesoro francés. El español fue menos activo en 2022 que en 2021, cuando colocó con mucho éxito un primer tramo de bono verde por 5.000 millones de euros (5.400 millones de dólares) y peticiones por 60.000 millones.

El año pasado, con un mercado notablemente más exigente en tipos de interés, la actividad fue menor y las emisiones de deuda verde se redujeron a 3.400 millones de dólares. No obstante, considerando las emisiones de las comunidades autónomas y de otros organismos públicos, el sector público español colocó 8.100 millones de dólares en deuda ESG en 2022. Menos, eso sí, que en 2021 cuando el volumen superó los 11.000 millones de dólares.

Aunque en términos individuales Telefónica fue el más activo, el sector financiero y el energético, con operaciones valoradas en más de 11.000 y 9.000 millones de dólares, respectivamente, no solo batieron la cifra absoluta de la teleco, sino de todo el sector público español en su conjunto.

Una refinanciación clave

La posición lograda por Telefónica en el ranking mundial de Bloomberg en 2022 está relacionada el proceso de refinanciación que llevó a cabo a principios de 2022. En febrero del año pasado, incluyó objetivos de sostenibilidad en 5.500 millones en financiación sindicada; una operación que le habría valido su posición en la clasificación mundial que realiza la agencia financiera.

Además, Telefónica realizó dos emisiones de deuda ESG a lo largo del año. En mayo, colocó 1.000 millones en un bono senior sostenible y en noviembre emitió otro, en esta ocasión un híbrido verde, por importe de 750 millones de euros a 6 años.

Telefónica superó con las operaciones firmadas antes del verano pasado batir su objetivo de contar con 10.000 millones de euros en financiación con criterios de sostenibilidad. Con el traspaso de esa barrera, ha revisado su meta y ahora espera que la financiación sostenible suponga un 25% de la total del grupo en 2024.