Telxius cierra en 900 millones la venta de todas sus torres en Latinoamérica.

Tal y como anunciaron el pasado mes de enero, Telxius, cuya participación mayoritaria es Telefónica, ha completado la venta a American Tower (ATC) de sus torres de telecomunicaciones en Brasil, Perú, Chile y Argentina por 900 millones de euros, después de haber obtenido las correspondientes autorizaciones por parte de los reguladores.

Según ha detallado este jueves Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta transacción permitirá a la operadora española reducir su deuda en unos 500 millones de euros.

En esta ocasión, se ha cerrado la venta correspondiente al negocio de torres de Latinoamérica, que comprende unas 7.000 torres, según se informó en enero cuando se anunció la operación. El pasado martes Telefónica también anunció el cierre de la venta a ATC de 20.000 torres de Telxius en Europa por 6.200 millones.

En lo que concierne a la venta de torres en Europa, se ha realizado en dos fases, la segunda de las cuales, integrada por unas 4.000 torres, está prevista para agosto. Todas estas operaciones implicarán una reducción de deuda neta de Telefónica de cerca de 4.600 millones y una plusvalía de 3.600 millones.

El pasado enero Telefónica ya adelantó que Telxius había acordado con ATC la venta de su división de torres de telecomunicaciones en Europa (España y Alemania) y en Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina), unos 30.722 emplazamientos en total, por 7.700 millones.

Esta operación comprendía dos transacciones a ATC separadas e independientes, una la venta del negocio de Europa y, por otra, el de Latinoamérica (Brasil, Perú, Chile y Argentina). El acuerdo incluía además el mantenimiento de los actuales contratos de arrendamiento de las torres y del empleo por parte de ATC, que con esta operación se convierte en el segundo operador independiente en Europa, detrás de Cellnex.

Telxius, sociedad participada por Telefónica (50,01 %), KKR (40 %) y Pontegadea (9,1 %), propiedad de Amancio Ortega. La sociedad había adquirido en febrero de 2020 1.909 torres en Brasil, que están incluidas en la operación cerrada este jueves. A esta compra, se sumó otra, de otros 10.100 emplazamientos a la filial de Telefónica en Alemania. Todas estas torres de Alemania también se han incluido en la venta a ATC.

Telxius, aunque ya no tiene torres, sí mantiene el negocio de su red internacional de cable submarino, sobre el que no se descarta su venta y, de hecho, ya el pasado noviembre trascendió que se habían contratado a varios asesores para explorar una posible venta. De momento, no ha aparecido comprador, según han informado a Efe fuentes del mercado.

Al margen de Telxius, Telefónica es propietaria a día de hoy de unas 37.000 torres, de las que 8.000 están en Reino Unido (al 50 % en la sociedad Cornerstone, que mantiene a partes iguales con Vodafone. A estas se suman, otras 1.000 que tiene en España; 10.000 en Alemania (principalmente en tejados); 2.000 en Brasil y 15.000 en Hispanoamérica, según las fuentes.