Temu vs Shein: se aviva la guerra en el sector 'ultra low cost' de la última moda

Es chino, sólo opera en Estados Unidos y quiere que "compres como un multimillonario" por unos pocos céntimos. Se trata de Temu y ha nacido con una premisa impensable: hacerle la competencia en precios al hasta ahora rey indiscutible del ultra 'low cost', el gigante chino Shein. Sólo opera desde septiembre y su carta de presentación fue en el mayor espectáculo de entretenimiento del país, la Super Bowl. El grupo chino se coló en un evento con 112 millones de espectadores con dos anuncios de treinta segundos cada uno para llegar a los consumidores del país.

Aunque, para entonces, ya no era un desconocido en los hogares estadounidenses, que para las fiestas navideñas ya echaron mano de las ofertas de la plataforma. En diciembre, los usuarios únicos de Temu fueron 44,5 millones en Estados Unidos, superando por primera vez a Shein, que alcanzó 35,1 millones de usuarios en el último mes del año.

La web ofrece cualquier cosa. Las categorías van desde maletas y bolsos a zapatos, tanto de infantil como de hombre o mujer. Además de moda, Temu ofrece material para mascotas, de oficina o para el jardín. En Temu se puede comprar desde pintalabios a ropa interior por menos de un euro, junto a un vestido de novia o mallas para fitness. La empresa colabora con las empresas de mensajería FedEx y UPS y sus pedidos suelen tardar entre siete y quince días, una de sus mejores bazas para hacer frente a su principal competidor, Shein.

El mix parece haber conquistado a los hogares estadounidense, aunque todavía no existan datos sobre la facturación de la compañía. Sin embargo, la empresa de investigación de mercados con sede en Nueva York YipitData aseguró que el valor bruto de la mercancía (GMV, por sus siglas en inglés) de la compañía ascendía a 192 millones de dólares en enero de 2023, frente a los tres millones de dólares que gestionaba en septiembre con su puesta en marcha.

Origen en Boston

¿De dónde sale esta revolución en el ecommerce estadounidense? La empresa tiene su origen en Boston, pero es propiedad de la empresa china PDD Holding, propietaria también del ecommerce de alimentación Pinduoduo. El grupo cotiza en Nasdaq y generó ventas de 14.700 millones de dólares en el último ejercicio. Temu está aprovechando la maquinaria bien engrasada de logística que tiene la empresa en China, aderezándola con un fuerte impulso de márketing y presencia en redes sociales.

Tras empezar a operar en Estados Unidos, Temu se ha expandido también a Australia y Nueva Zelanda y Reino Unido y prevé dar el salto en poco tiempo a Canadá, dando sus primeros pasos en la expansión internacional. Para ello no requiere de una gran infraestructura: la compañía permite a los fabricantes chinos enviar directamente los productos al comprador sin tener que pasar por un almacén local, rebajando el coste del envío.

La aplicación se ha extendido por TikTok, y el hastag #temu suma más de 300 millones de búsquedas en los que los usuarios realizan “Temu hauls”, videos en los que ensañan sus últimas compras en la plataforma, y celebridades como el cantante Jason Derulo o el jugador de fútbol americano JuJu Smith-Schuster lo publicitan. A pesar de su apuesta, todavía está lejos de su principal competidor, Shein, con más de 9.000 millones de búsquedas en la aplicación china.

Para su lanzamiento en el Pacífico, Temu puso toda la carne en el asador y renunció a las comisiones y costes de garantía de los proveedores en los primeros días de actividad, según informó South China Morning Post. El all in de la compañía china amenaza con hacer sombra al hasta ahora rey del ultra low cost de la moda, Shein. La plataforma china ya había desatado un terremoto en la industria de la moda y facturó alrededor de 22.700 millones de dólares en 2022, más que H&M el mismo año, según aseguró la compañía durante una presentación con posibles inversores a la que tuvo acceso Financial Times.

La ambición de Shein no termina ahí. Para 2025, la compañía prevé alcanzar ventas anuales de 60.000 millones de dólares en 2025, lo que supondría superar la facturación anual de Inditex y H&M juntas. Ante los objetivos de tumbar a los gigantes mundiales de la moda, la llegada de un competidor local con un manual de juego parecido al suyo no ha sentado bien. A principios de marzo, Shein llevó a Temu a los juzgados acusándola de contratar personalidades con influencia en las redes sociales para que hagan declaraciones falsas en su contra. Además, Shien aseguraba que Temu “ha suplantado su marca para engañar a los consumidores”.

El ecommerce propiedad de PDD Holding rechazó todas las acusaciones en el juzgado federal del estado de Illinois, “enérgica y categóricamente”, según recogió Reuters. Shein quiere que Temu deje de utilizar su nombre en las acciones de márketing de la compañía y que las frases de influencers como “ya no estoy con Shein, estoy con Temu que tiene lo mismo y más por menos” desaparezcan de las redes sociales.

Si la justicia da la razón a Shein, Temu podría verse a obligada a cambiar de rumbo la estrategia de uno de sus principales caballos de batalla, las redes sociales. Con la apertura de este proceso judicial, Shein cambia de banquillo. Ella misma se ha enfrentado a acusaciones por infracción de derechos de autor con marcas como Nike, Deckers o Luxottica.