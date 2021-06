Tendam, antiguo grupo Cortefiel, cerró su ejercicio fiscal de 2020 con una caída a doble dígito en las ventas. La compañía propiedad de los fondos Pai Partners y CVC sufrió el duro confinamiento y las restricciones perimetrales de marzo, abril y mayo del pasado año y terminó con pérdidas de 109,5 millones de euros. No obstante, la compañía dirigida por Jaume Miquel pudo terminar 2020 con un resultado de explotación positivo y viendo la luz al final del túnel, pues consideran que volverán a resultados previos al coronavirus, como muy tarde, en el primer semestre de 2022.

En detalle, de acuerdo a la documentación remitida en la mañana de este jueves, los ingresos totales de Tendam se situaron en 777,2 millones de euros. La cifra supone una bajada del 34,5% contra el mismo período del año anterior. No obstante, la caída de las ventas es menor a superficie comparable (-17,7%).

En la presentación de sus cuentas anuales, comprendidas entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, el dueño de marca como Women'secret y Pedro del Hierro defendió su resultado desde el lado de la rentabilidad. El ebitda recurrente cerró en positivo y alcanzó los 145,8 millones de euros. El esfuerzo, no obstante, no fue suficiente y la compañía registró pérdidas por valor de 109,5 millones de euros. El mal resultado no es comparable con el cosechado el mismo periodo del año anterior, cuando la compañía comunicó un beneficio antes de impuestos de 81,2 millones (un 0,5% por encima del año anterior), pero no compartió el dato de beneficio neto.

Las ventas online crecen

Otro aspecto positivo estuvo en el canal online. Las ventas digitales aumentaron en conjunto un 58,9% y ya representan más de una quinta parte (20,5%) de las ventas en España. Esta cifra está en línea con las previsiones de la compañía, que se acerca cada vez más a su objetivo de multiplicar por tres las ventas digitales en los próximos tres años.

A ello se suman las esperanzas de la compañía en conseguir cifras previas a la crisis sanitarias. “Estimamos que la compañía vuelva al resultado del 2019 como tarde en el primer semestre de 2022”, afirmó el consejero delegado y presidente de la compañía, Jaume Miquel. A diferencia del inicio de la pandemia, cuando la compañía se vio obligada a meter en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a sus 7.000 trabajadores, Tendam comunica que ninguno de sus actuales empleados se encuentra actualmente bajo esa circunstancia.

“Además del impacto social, la pandemia nos dio la oportunidad para reflexionar más sobre nuestra industria, nuestra empresa y sus activos, y la forma de liderar el futuro, impulsando no solo una aceleración estratégica, sino también una transformación radical de nuestro modelo”, quiso destacar también Miquel.

Objetivos de sostenibilidad

En otro orden de cosas, la compañía ha trasladado sus avances en materia de sostenibilidad. Con el objetivo de ser neutra en emisiones en 2040, Tendam redujo su huella directa de CO2 en un 60% en alcances comparables frente a 2019, tras la reducción del 30% obtenida en el año anterior.

Durante el ejercicio, concluyen en su comunicado, también se ha negociado y aprobado el segundo plan de igualdad de género. El 84% de los empleados de Tendam son mujeres y el 59% tienen responsabilidades directivas.